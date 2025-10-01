Comienza Mini Llanes de Cine: tres días de películas para toda la familia

E. C. Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:07 Comenta Compartir

La Casa de Cultura llanisca acogerá entre los días 2 y 4 de octubre la tercera edición de Mini Llanes de Cine, un ciclo organizado por la Asociación Cultural Cine Club Asturias para el público infantil y familiar.

Película del día 2

Las proyecciones comenzarán el jueves día 2 a las 19 horas con la proyección de 'Flow, un mundo que salvar', de Gints Zilbalodis. La película cuenta la historia de un gato que despierta en un mundo cubierto de agua, donde la humanidad parece haber desaparecido. En su intento por sobrevivir, busca refugio en un barco junto a un grupo de animales con los que tendrá que aprender a convivir, superando diferencias y miedos para adaptarse a un nuevo entorno.

La cinta ha sido reconocida internacionalmente con el Oscar 2024 a Mejor película de animación, además de dos nominaciones en los BAFTA, el Globo de Oro a mejor filme animado, cuatro premios en el Festival de Annecy —incluido el del público— y la nominación al Goya a mejor película europea.

Ampliar Cartel promocional de III Mini Lllanes de Cine.

Película del día 3

El viernes 3, también a las 19 horas, se proyectará 'El Tesoro de Barracuda', de Adrià García, en colaboración con Laboral Cinemateca. La historia sigue a Chispas, una niña que, mientras busca a sus padres, acaba por accidente en el barco del Capitán Barracuda, una tripulación de piratas temibles pero con un problema inesperado: ninguno de ellos sabe leer. Chispas será la única capaz de ayudarles a descifrar el mapa del tesoro de Phineas Crane, el más codiciado de todo el Caribe, dando inicio a una aventura que transformará sus vidas para siempre.

Películas del día 4

El sábado 4, a las 17.30 horas, se celebrará una muestra de cortometrajes. Se proyectarán 'Superescolares 2. Una Mente Sana', de Iñigo Echávarri; 'Plumero', de Mariela Rubio y María Domingo Navarro; 'Estela', de Manuel Sicilia; 'Kapitan', de Andre Simkin; y 'Lights', de Aitana Cantero y María Isabel Sáiz.

A las 19 horas, se podrá disfrutar de 'El Castillo Ambulante', de Hayao Miyazaki, una de las grandes obras maestras del Studio Ghibli. Esta película narra la historia de Sophie, una joven sobre la que pesa una maldición que la convierte en anciana y que busca la ayuda del mago Howl, quien habita en un castillo capaz de desplazarse. Sin embargo, pronto descubrirá que es el propio Howl quien necesita su ayuda.

Estrenada en 2004, la película fue nominada al Oscar a mejor película de animación y cosechó múltiples reconocimientos, como el premio del Círculo de Críticos de Nueva York, la nominación al León de Oro en el Festival de Venecia, y varias candidaturas a los Annie Awards y a los Critics' Choice Awards.

Entradas

Todas las sesiones son de entrada gratuita hasta completar aforo. No obstante, existe la posibilidad de reservar las entradas de forma anticipada en la página web casaculturallanes.eventbrite.com.