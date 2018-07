Motorbeach de glam y rock and roll La banda escandinava Imperial State Electric. El festival de Caravia rescata a los británicos Slade, formados en 1966, además de The Rezillos, Wilko Johnson, Imperial State Electric, The Goodfathers o Ash Grundwald JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 20 julio 2018, 11:36

Gasolina y salitre es el slogan del Festival Motorbeach que se desarrolla este fin de semana en la Playa de la Espasa (Caravia) y que conjuga motociclismo, surf y música de calidad con la presencia, al igual que en ediciones anteriores, de varias bandas internacionales de postín.

La música arrancará hoy, a las 13 horas, con Dr Think, Reverendo Sea Cat & Monaguillo, Los Duques de Monterrey -gallegos cultivando el corrido mexicano-, Adolfo Bonneville, el grupo vasco de punk-rock Señor No, la banda escocesa de punk y new-wave The Rezillos, formada en 1976; el regreso de la banda londinense de los ochenta The Godfathers; su compatriota Wilko Johnson, fundador de los míticos Dr Feelgood; Reyes Torío, cantante del grupo Dinamita pa los Pollos y el ecléctico dj de Benidorm Turista Bang Bang.

La música se reanudará mañana, a las 13 horas, con Vitorio & Dr Hoffman y Las Morenas. Y a partir de las 20 horas saldrán a escena el grupo madrileño de rock and roll Los Chicos y la banda californiana de garage-rock de los ochenta The Morlocks. Le seguirá el cabeza de cartel de este año: los británicos Slade, formados en 1966 y uno de los pioneros del glam-rock. La banda aún mantiene a dos de sus miembros fundacionales: el cantante y guitarrista Dave Hill y el batería Don Powell, a quienes se sumaron en el nuevo milenio el bajista y violinista John Berry y el cantante y guitarrista Mal McNulty (Hazzard y Sweet). Otro plato fuerte será la banda sueca Imperial State Electric, fundada en 2009 por el cantante y guitarrista de The Hellacopters, Nicke Andersson. Llegarán a Caravia con un nuevo disco en directo 'Anywhere Loud'. Cerrarán la velada Malamezcla y la compañía de burlesque Evil Evil Girrrrls & The Malvados. Y el domingo, a las 14 horas, actuará el espléndido bluesman australiano Ash Grunwald, quien ya dejó muestras de su calidad a finales del pasado año en Valles. Y un dj pondrá el broche al festival.

Henry Méndez en Siero

Pola de Siero celebra este fin de semana las fiestas de Nuestra Señora del Carmen y Carmín, que ofrecerá mañana un concierto gratuito del dominicano Henry Méndez y el dj catalán José de Rico. Su estilo fusiona reggaeton, trap, hip hop y géneros latinos. La fiesta comenzará a las 21 horas en la carpa de la calle Alcalde Parrondo con el artista local Dj Pika. Y el grupo asturiano Staytons actua esta noche en el patio del Ateneo Obrero de Villaviciosa (22 horas. 3 y 5 euros).