Una Noche Blanca, 40 citas de colores Música en vivo en la galería Aurora Vigil Escalera en La Noche Blanca.

Una sola noche y cuarenta citas. Las hay para todos los gustos y de todos los colores. De todas las tendencias y para todas las edades. Son las 40 propuestas de la Noche blanca de Gijón, la que hoy mismo saluda a la luz de la Luna el otoño ya instalado en el calendario y en los principales espacios artísticos de la ciudad. De punta a punta, desde Deva a San Pedro, cuando la tarde se esté escapando y el horario pida cierre sin obtenerlo, siete galerías y varios centros expositivos, públicos y privados, volcarán sus luces sobre la calle no solo para prolongar la actividad, sino para multiplicarla.

Unen fuerzas las programaciones de Aurora Vigil Escalera, Bea Villamarín, Gema Llamazares, Espacio Líquido, Adriana Suárez, ATM Contemporar, LaSalita y Adriana Suárez, sumándose a los carteles de todas ellas PACA, Proyectos Artíticos Casa Antonio, que levanta sus voluntades en el Camín de Fonfría, en Cenero, aunque no para esta misma noche, sino para estirar el programa hasta mañana con un 'Taller de cine expandido en Super8', que guiará, de 16.30 a 20.30 horas, Santiago Doljanin. Es gratuito, como todas las propuestas, pero requiere reserva como varias de ellas (pacaproyectosartisticos@gmail.com / Tel. 985 167 898). También es necesario dar un paso previo para participar en el taller que ofrece Nuria Fernández, en Espacio Líquido (nuria@espacioliquido.net/ 622 078 099), donde se ha preparado un aventura con libros pop-up, a cargo de Job Sánchez, su invitado en la sala. Aurora Vigil Escalera, que mantiene reunidos en su galería, en torno al recuerdo de Alejandro Miertes, a Navascues, Orlando Pelayo, Camín, Antonio Suárez, Vaquero Turcios y Barjola, ruega inscripciones previas, para participar en el taller 'Rojo, negro, blanco', que dirigirá el Bosque de la maga Colibrí (aurora@vigilescalera.gallery / 985 344 943). Será a las 18 horas. Aún hay tiempo. El de Espacio Líquido tiene dos sesiones, A las 18.30 y a las 19.30 horas. En ambas galerías también sonará la música. En Aurora Vigil Escalera, A las 21 y a las 23 horas, Divercello ofrecerá música clásica. En la sala de Jacobo Olañeta, a cargo del dj Kresy. Primer pase, a las 21 horas, el primer pase. El segundo, con la medianoche.

Para quienes quieran callejear entre esculturas y mar, antes de acudir a las citas de las galerías, la Fundación Munucipal de Cultura ha diseñado un paseo por el litoral. Pero también requiere hacer reserva (museos@gijon.es). Hay dos opciones, una comienza a las 20 horas y la otra a las 21.30. Ambas parten de 'Sombras de luz', la gran escultura de Alba, que mira al mar en el paseo marítico, antes de llegar a la Lloca.

Cierra las proposiciones con llamada previa, la Central de Telefónica de la calle Corrida, donde se impartirán talleres y se podrán ver las antiguas instalaciones (nocheblancagijon@telefonica.com). Los talleres son a las 18 y a las 12 de la medianoche. Las visitas a las 19 y también cuando acabe el día.

No pide ningún trámite la divertida y provocadora propuesta de Fernando Bellever, que expone en Adriana Suárez, su diálogo entre Rubens, Leonardo,Velázquez y otros grandes con personajes de cómic como Batman, el pato Donald o Tin tin. Tampoco hay que llamar para reservar en Gema Llamazares, que mantiene la obra de Javier Riera dentro y fuera de la sala. Dentro sus insólitas esculturas de luz fotografiadas sobre la naturaleza. Fuera, una gran performance que lanzará al aire de Gijón una obra única e irrepetible. Será a las 21 horas. Y con la luz y las sorpresas, la música del dúo Arbolecer, que sonará justo media hora después de la proyección del creador avilesino.

No acota en horario alguno ATM Contemporary su propuesta, por lo que Deva, donde se levantan sus centenarias naves, podría ser un buen comienzo para la Noche Blanca, a eso de las 20 horas. Su proyecto de repercusión internacional, que Diego Suárez, el director de la galería, paseará por el mundo –una vez concluído su proceso y desarrollo en Gijón, donde crece bajo la estructura de una residencia artística–, trae hoy a laciudad al puertorriqueño Karlo Andrei Ibarra. Un artista aplaudido en varios continentes, que explicará personalmente lo que pretende con 'Cumulative failures'. Así se titula su obra de fuerte contenido político y social, que acabará regada con otra presentación totalmente diferente, la de 'Love in the morning', un licor artesanal y de elaboración natural que pretende «abordar todos los sentidos».

En la otra punta, en el mismísimo núcleo de la ciudad, el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI) también se mantendrá abierto. Lo hace, además, con una multitudinaria propuesta en la que destacan la exposición de Ruth Matilda Anderson, 'Hallazgo de lo ignorado', que se extiende al Museo Jovellanos, donde, a las 23 horas, comenzará una visita guiada que culminará, de nuevo, en el CCAI. En su sala mayor. Abierto hasta la una de la madrugada, invita también al diálogo de Federico Granell y César Lacalle, 'Homo faber', así como a la propuesta de García de Marina, que presentará, a las 22.15 horas una obra fotográfica en forma de instalación.

En realidad, el programa del Antiguo Instituto es prácticamente inabarcable y se une al del Museo Jovellanos, donde, a las 19.30 y a las 0 horas, tendrá lugar 'Detrás, dentro, entre: secretos y placeres' o lo que es lo mismo tres piezas realizadas por Virginia López en relación con tres obras de la colección municipal. El mismo horario tienen, también en la pinacoteca, 'Función enunciativa', la pieza sonora de Daniel Franco, y 'En un posible silencio II', de Chus Cortina, que muestra su obra en vídeo para «reflexionar sobre nuestras íntimas fronteras, sobre nuestros temores y la forma en la que nos podemos enfrentar a ellos». El mismo horario tiene la doble propuesta de las Termas Romanas, donde sonará 'Sólidos'. Proyecto de Santiago Doljanin, con estructura de instalación, en la que un bloque de hielo comienza a desprenderse de una roca. Su sonido amplificado y difundido en sala será su música. Cerca, en el mismo espacio romano, Virginia López presentará 'Diégesis y mímesis'.

De regreso al circuito de galerías, en la calle de San Antonio, cita en Bea Villamarín, la sala ha optado por contar con todos sus artistas para hacer una fiesta colectiva. Rubén Martín de Lucas, Leticia Felgueroso, Mónica Subidé, Candela Muniozguren, Patricia Escutia, Diego Benéitez, José Quintanilla, Xurxo Gómez-Chao, Daniel Sueiras... Todos se unen en 'Art Show'. Fallo del concurso de frases de escaparate, una charla sobre el pop art y el directo del Trío Body and Soul cierran su cartel. Pero la noche no acaba ahí. En LaSalita (Manuel Llaneza) más fiesta del arte. Flamenco, con Mónica Nuñez ( 22 y 23.15 horas), dibujo con el proyecto 'Totem', de Seth Sánchez, quien se encargará de guiar una visita (22.15). Después, de nuevo la música con Edgar Vero, Alejandro San Pelayo y Toño Rodríguez, que ya habrán tenido su primera actuación, a las 20.30. Y si alguien se queda con ganas. Oviedo hace Noche Blanca en unos días, el 6 de octubre.