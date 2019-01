El regreso de Chiquita y Chatarra La superbanda asturiana Real Straits actuará esta noche en el Centro Niemeyer. / E. C. El dueto presentará esta noche en Oviedo su último disco 'Ojos de mirada' y en el Centro Niemeyer actuará hoy la superbanda Real Straits con las entradas agotadas JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 4 enero 2019, 12:37

El dueto asturiano Chiquita y Chatarra presentará esta noche en Oviedo (La Salvaje, 22.30 horas. 8 y 10 euros) su cuarto disco 'Ojos de mirada', grabado en el estudio Delia Records con David Baldo. El regreso se produce cinco años después de su último trabajo, con algunos proyectos musicales por el medio, como Las Potras, y con las dos componentes del grupo –Amelia Díaz Duarte y Patricia Álvarez– residiendo en Madrid y Asturias.

La nueva entrega, autoeditada con la ayuda de Flexidiscos, contiene doce pildorazos que mantienen la esencia de su particular sonido crudo a base de punk, after-punk y garage, con elementos del surf o guiños a la electrónica. Las letras están en español, salvo la canción 'Dream' que cierra el álbum. Tras el concierto pincharán Ceremoña Dj´s.

La superbanda asturiana Real Straits actuará esta noche en el Centro Nimeyer de Avilés (21 horas) con todas las localidades agotadas. El septeto, considerado como el mejor grupo de homenaje a los británicos Dire Straits, protagonizó durante dos años una extensa gira de celebración del trigésimo aniversario del disco 'Brothers in Arms'. Ahora culmina otro proyecto más ambicioso, 'The Real Story of Dire Straits', donde conmemoraba el cuadragésimo aniversario de la banda liderada por el cantante y guitarrista Mark Knopfler. En el concierto de hoy sorteará entre los espectadores una de las guitarras utilizadas en el 'show'.

El papel protagonista en Real Straits lo encarna Ángel Miguel, quien posee una colección de guitarras idénticas a las que utiliza Mark Knopfler. Le acompañan Dany León (guitarra), Samuel Rodríguez y Fernando Chacón (teclados), Alejandro Blanco (batería), Antón Ceballos (bajo) y Juan Flores (saxo). Todos ellos son músicos contrastados que han acompañado a artistas como Elliot Murphy, Willie Nile, Ilegales o Avalanch, entre otros muchos.

Haciendo ruido

En Oviedo (Lata de Zinc, 20 horas. 6 euros) se celebrará mañana la primera edición del Fuck Rock, Make Noise, un minifestival de «música arriesgada» con la presencia de R.L. (Fasenuova), Skygaze, Pitis Sueltos, Amorobsoleto (Huias, Vaporazu), Kanae (Ark9, Un Bosque Noruego) y Greywoods.

En Gijón (Memphis Live Music) habrá esta noche una fiesta Portal Jam protagonizada por Bru.Note, Harut Hov, Luis Velasco, Rubén Ondina y Lucas Canal. La entrada es gratuita. Y en el Lanna Club pincharán esta medianoche (10 euros) Hugo Rolán, C. González e Ivi. Mañana, a la misma hora, se celebrará una nueva edición de la fiesta The Diggers con Alex Ohmios, David Moreira y Manglés.

Poty Alcapone Pinchadiscos organiza mañana en Oviedo (La Salvaje, medianoche) la quinta fiesta Green Door Club, con un repaso a la historia de la música popular que va desde los años cuarenta hasta nuestros días.