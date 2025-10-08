El 'Paraíso gris oscuro' de Soto y Baranda se expone en el CMAE de Avilés

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:35 Comenta Compartir

Escribe Thomas Mann en su obra 'Muerte en Venecia' que «el arte es vida potenciada. Procura un goce más intenso, pero consume más deprisa (...) » y eso es lo que la comisaria identifica en la exposición 'Paraíso gris oscuro', con obra del gijonés Noé Baranda y del naviego Javier Soto, que hasta el próximo 30 de octubre puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE). El horario de apertura es martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18 a 21 horas.

La obras de Baranda son cinco fotografías que tienen como elementos centrales objetos que pertenecieron a una persona ya fallecida. Las cinco del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Entre ellas «dialogan» a través de una instalación y un vídeo.

Es la primera vez que dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca exponen conjuntamente. Este miércoles, la inauguración en el CMAE, contó con la presencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez; la concejala de Cultura de Valdés, Clara García; el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García; y la comisaria de la exposición, Natalia Alonso Arduengo, además de los dos artistas. Alonso se felicitó por la «importancia de que este certamen con solera recale en Avilés» y, además, lo haga en la sala que «estamos dedicando al arte más contemporáneo».

Este proyecto es consecuencia directa del éxito de Javier Soto y Noé Baranda en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. El primero obtuvo el Premio Ayuntamiento de Valdés con su obra 'W.o.u.n.d.', elaborada sobre tela con spray y sangre animal, mientras que el segundo se alzó con el Premio Caja Rural de Asturias gracias a la obra titulada 'La Lucha', una fotografía en impresión glicée. En total, al certamen se presentaron 176 obras. El jurado del certamen destacó en su fallo tanto la fuerza expresiva y la experimentación con materiales de Javier Soto, como la capacidad de Noé Baranda para ofrecer una mirada renovada sobre el paisaje y el territorio asturiano.