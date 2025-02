«El problema catalán no se arregla con dos chistes, pero ayudarían un poco» El cómico y actor Santi Alverú estrena su espectáculo de batallas dialécticas, el 'Comedy Fight Club', en Gijón. Humor para partirse la cara sin complejos ni ataduras

E. C.

Alberto Arce Viernes, 25 de octubre 2019 | Actualizado 31/10/2019 10:28h.

El formato es un tanto extraño. Dos cómicos, frente a frente, se profieren todo tipo de insultos. No hay límites, todo vale. Absolutamente todo. Esa es la esencia del Comedy Fight Club, el nuevo espectáculo del cómico y actor asturiano, Santi Alverú, que se estrenará mañana por primera vez en Asturias. Alverú lo tiene claro, «esta es la mejor forma de hacer amigos».

-¿Qué es eso de un Comedy Fight Club?

-El formato 'roast battle' lleva muchos años en América. Es simple: dos cómicos entreteniendo al público insultándose entre sí. Esto ya lo hacía Frank Sinatra. Se juntaban y se ponían a parir. Hay un punto de explorar los límites de las relaciones humanas, que es lo que nos atrae. Hace un año, Lalo Tenorio y yo empezamos a hacerlo en Madrid y funcionó. A la gente de Asturias le gusta mucho el humor negro, ver al otro jodido.

-¿Chistes para partirse la cara?

-Tú te partes el culo mientras otros se parten la cara. La verdadera amistad nace siempre una vez nos hemos dicho a la cara todo lo que tenemos que decirnos. La gente a la que más quieres es a la que más burradas le has dicho y se queda ahí.

-¿Con qué tipo de espectáculo se va a encontrar el público?

-Mucha gente no sabe a lo que va. Se van a llevar una sorpresa cuando empecemos a pedir voluntarios para que suban al escenario para ser el blanco de los chistes. No hay otro espectáculo que te permita deshinibirte tanto y en el que todos tus complejos se vayan como este.

-¿Cuál es el objetivo?, ¿escandalizar?

-Es más humano. Esto es el Tinder del humor negro. El objetivo es reunirte con una serie de gente que disfruta con algo muy concreto, muy humano, muy bajo, pero que llega a niveles muy altos de felicidad. Es como una reunión de veganos o de toreros, pero a nosotros lo que nos gusta es ponernos a parir.

-¿La moraleja es que hay que tomarse con un poco más de humor los insultos?

-Desde luego, pero esto no es una defensa del insulto. Esto es una forma nueva de hacer amigos.

-¿Nadie aprovecha para desquitarse?

-Lo bueno de contar con cómicos profesionales es que se distinga el insulto de la comedia, que es lo que buscamos. Hay gente que se lo toma mejor que otra, pero ha habido de todo. Gordofobia, racismo, ofensas religiosas, y no pasa nada.

-¿Algo así sería aplicable a la situación de Cataluña?

-Lo de Cataluña no se arregla con dos chistes, pero ayudarían un poco. Si eres capaz de reírte de tus principios, es más fácil entender al otro. Esto es una búsqueda de la empatía.

-¿En todo caso, promulgan el diálogo a través de la risa?

-Por supuesto, pero no queremos dar ninguna lección de nada. Somos ocho cafres lanzándonos hostias. Recuerdo un 'show' en el que otro cómico me dijo: 'Santi se pone traje porque cree que todavía no ha decepcionado a sus padres'. Fue precioso.

-¿Hay que inculcar aún más la comedia?

-Hay que inculcar más la autocrítica. Siempre. No existe la autocrítica. Llevamos meses con unos políticos que no la han empleado nunca. Nadie está teniendo un error. Nadie habla de autocrítica. Que la mejor comedia nace de la autocrítica, sin lugar a dudas.

-¿Falta culto a la irreverencia?

-La irreverencia, el asalto al poder, el ir en contra de lo establecido es algo en lo que yo creo, siempre y cuando te lo puedas aplicar. Si todos pensásemos dos veces en nuestras convicciones, todo iría mejor.

-Nuestros políticos no se toman la vida con humor...

-No quiero que mis políticos sean graciosos. Quiero que sean capaces de aplicarse a sí mismos esta misma filosofía que tenemos en el 'roast'.

-¿A cuáles elegirías para protagonizar un 'roast'?

-A Mariano Rajoy y a Irene Montero, sin duda.

