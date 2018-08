¿Qué hacer en la Semana Grande de Gijón?

Jueves, 9 de agosto

Antonio Zambujo: este referente del fado trasladará a los gijoneses, desde la plaza Mayor, a las 22 horas, al barrio lisboeta de Alfama. Tras acompañar a Amália Rodrigues durante muchos años, presentará en Gijón las canciones de 'Até Pensei que fosse minha', que salió a la venta en 2016.

The Forrest Rock Band: en la Terraza del Botánico, a las 22.30 horas, se recreará en directo la banda sonora de una de las películas más reconocidas de la historia del cine, 'Forrest Gump'. La banda: Sandra Luisquiños, voz; Tete Bonilla, saxo y voz; Miguel Herrero, batería y voz; Juan Pévida, guitarra; Nacho Cabeza, guitarra y voz; Cabin, bajo; Tino Cuesta, teclados, saxo y coros; Chez García, hammond, piano y coros; Quique Luisquiños, guitarra y voz. En la selección, hay temas de Elvis Presley, Credence Clearwater Revival, Aretha Franklin, The Doors, Jimi Hendrix, The Mamas & The Papas y Simon & Garfunkel, entre otros. Con aforo limitado, el precio es de 15 euros.