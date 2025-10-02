El musical de Tarzán llega al Palacio Valdés de Avilés en un estreno absoluto salvaje y emotivo

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 2 de octubre 2025, 06:43 Comenta Compartir

El Teatro Palacio Valdés, en Avilés, acogerá este fin de semana el estreno nacional de 'Tarzán, el Musical', una obra escrita y dirigida por Silvia Villaú, con música original de José Enrique de la Vega, producida por Theatre Properties y que promete ilusionar a niños y mayores con una puesta en escena impresionante y una historia que varias generaciones han conocido gracias a Disney y que ahora llega a las tablas del odeón avilesino con un formato mucho más innovador.

El del Palacio Valdés es un escenario modesto, pero eso no impedirá que esta gran producción monte hasta veinticinco cambios de escenografías en una puesta en escena que también tendrá una buena dosis de acrobacias, bailes, música original e incluso trucos de magia que dejarán boquiabierto al público en las dos sesiones que se representarán mañana viernes a las 20 horas y el sábado en doble función a las 17 y a las 20.30 horas.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, participó ayer junto a la propia Silvia Villaú y el productor Tomás Padilla, también responsable de la escenografía y la iluminación, en la presentación de este espectáculo que promete ser «la mejor adaptación del clásico de Edgar Rice Burroughs». Los responsables del musical alabaron la importancia de Avilés en el circuito nacional y justificaron la decisión de estrenar en el Palacio Valdés un musical del que sin duda se hablará mucho y bien en los próximos meses.

«Es una obra escrita desde el alma, pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público», afirma su directora

«Estrenar en Avilés es todo un lujo, es un teatro a la italiana que es una maravilla y con algo muy especial, el público siempre nos recibe estupendamente y tenemos muchas ganas de mostrarles este espectáculo», confesó durante la presentación el propio Tomás Padilla, que estuvo hace veinticinco años detrás del estreno del musical de Peter Pan, uno de los más exitosos de las últimas décadas.

Por su parte la directora de 'Tarzán, el Musical', Silvia Villaú, explicó que se trata de un montaje muy cuidado, «es la historia que todo el mundo conoce de ese niño salvaje, pero con un giro diferente y unos personajes nuevos que hemos decidido incluir para darle un giro que sorprenda al espectador», anticipó Villaú, que además aseguró que el espectáculo romperá en varios momentos la cuarta pared y hará partícipe al público del espectáculo.

Puesta en escena

'Tarzán, el Musical' contará con una escenografía espectacular, «caracterizaciones muy realistas, efectos visuales envolventes, acróbatas que surcan el aire entre lianas, bailarines y actores que dan vida a cada rincón de este mundo salvaje y hermoso. Todo ello pensado para que cada función sea una experiencia inolvidable para toda la familia, sumergiéndola en una historia universal sobre la naturaleza, la aventura y la amistad», señalan sus creadores, que están seguros de que el público disfrutará este fin de semana de uno de los grandes espectáculos teatrales con los que comienza el último trimestre del año.

Entradas disponibles a precios entre los 35 y los 50 euros 'Tarzán, el Musical' llega al Teatro Palacio Valdés de Avilés este fin de semana con triple función. La primera será mañana, el viernes 3 de octubre, a las 20 horas. Las otras dos representaciones tendrán lugar el sábado 4 de octubre, en este caso a las 17 y a las 20.30 horas. Se trata de un estreno nacional de un espectáculo familiar del que disfrutarán grandes y pequeños por igual. Las entradas están a la venta a precios entre 35 y 50 euros en las páginas web 'teatropalaciovaldes.es' y 'entradasatualcance.com'.

En palabras de la directora, «es una obra escrita desde el alma, pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público de todas las edades. Es mucho más que una aventura en la naturaleza. Es un viaje de autodescubrimiento, empatía y respeto», destacó Silvia Villaú durante la presentación, en la que también puso el valor el trabajo de todo el equipo actoral y de producción del musical.

Por su parte la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, quiso agradecer públicamente la apuesta de Theatre Properties por Avilés, ciudad en la que la compañía ya ha llevado a cabo varios estrenos nacionales. «Tenemos mucha suerte de seguir contando con ellos en Avilés. Además, este Tarzán es una historia especial que, en estos momentos de tanto caos social y conflicto, permitirá a los espectadores disfrutar de un musical de amistad y naturaleza», destacó la edil.