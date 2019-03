«Tenemos que ser valientes para contar las historias de la guerra civil» Rosario Pardo. / E. C. Rosario Pardo llega el domingo al Off del Niemeyer con 'Los días de la nieve', un monólogo de Alberto Conejero que la convierte en la viuda de Miguel Hernández MARIFÉ ANTUÑA Viernes, 8 marzo 2019, 00:36

Rosario Pardo (Jaén, 1959) lo mismo hace reír que llorar, lo mismo borda un secundario en televisión que cose a fuego lento un monólogo comprometido. Cara conocida de la televisión a través de series como 'Cuéntame', Asturias fue su escenario vital durante varias temporada de rodaje de 'Doctor Mateo'. Este domingo llega al Off del Niemeyer con todo el papel vendido para representar 'Los días de la nieve', un monólogo escrito por Alberto Ovejero en el que se mete en la piel de Josefina Manresa, la viuda del poeta Miguel Hernández y quien se ocupó de que su legado no acabara desapareciendo.

-¿Apetece volver a Asturias?

-Le tengo mucho cariño. La echo de menos. Me encanta la sidra, la gente que es muy vacilona, los paisajes, me relaja muchísimo, el verde me encanta y tengo buenos amigos. A veces me parece que conozco Asturias, pero siempre quedan millones de rincones a los que no he ido.

-Pero ahora viene dispuesta a reivindicar a las mujeres de la postguerra.

-Sí. Es importantísimo hacerlo porque seguimos sin hablar de ellas, sin darles la importancia y el sitio y son las que levantaron España. Se quedaron viudas, solas, con los hijos, el campo, los viejos, los animales... Merece la pena hacerle un homenaje a esa gente luchadora y callada.

-¿Todos vamos a descubrir a alguien conocido en Josefina?

-Seguro. Porque o tienes abuela o una vecina o te lo ha contado tu madre.

-¿A quién miró para componer el personaje?

-Mi hermano cuando ha venido a verme me ha dicho que me parezco muchísimo a mamá, la forma de andar, de expresarse, está mucho de ella ahí, aunque a nivel a político social no tenían nada que ver. Pero ha sido totalmente inconsciente. Lo tienes dentro y de pronto te sale.

LOS DÍAS DE NIEVE Dónde Sala club de Niemeyer Cuándo Domingo, a las 19 horas.

-¿Por qué quería hablar de Josefina Manresa?

-Porque nadie ha hablado de ella, todo el mundo ha hablado de Miguel Hernández, de su obra, pero nunca se le dio ningún tipo de importancia a ella, como a las mujeres en general, y Josefina era una mujer muy sencilla, con una cultura corta, que aprendió a leer y escribir con él, y que gracias a su tesón no se perdió la obra de su marido. Ella guardo muchas cosas, aunque ni siquiera lo podía tener en su casa, y fue muy generosa y prestó mucho material para ediciones. Solo ella, y más tarde Vicente Aleixandre, se ocuparon de su obra.

-¿Por qué se metió en este lío?

-Yo siempre hablo de mujeres. Cuando era el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, la Diputación de Jaén quería celebrarlo, apareció Alberto Conejero y se juntó un montón de energía. Él quería hablar de este personaje y cuando me entregó el texto me quedé muerta. Pensé: 'es un bombón, qué suerte'.

-¿Es muy duro estar sola en escena?

-Sí. Pero ahora ya estoy acostumbrada, y ha sido un trabajo muy tranquilo, que ha ido evolucionando a medida que hacía funciones.

-Pero un monólogo siempre es muy exigente.

-A mí me ha resultado cómodo, nunca me había atrevido, al principio estás como muy insegura pero cuando empiezas a disfrutar, es estupendo porque yo no dependo de nadie. Si estoy más florida estoy más florida y si no, pues no. Todos los días son una prueba.

-¿Cuál será la próxima mujer?

-Ya la tengo en la cabeza, pero no puedo contar mucho, ella cantaba y bailaba y fue mujer de alguien importante.

-¿No acabamos de sacudirnos el pasado, de pasar página con la guerra civil?

-Es una cuestion de valentía. Cuando se dice que ha habido muchas películas de la guerra civil, yo pienso que no, que todavía no hemos tenido la osadía de contar historias, hemos tenido miedo por un lado y por otro. No sé si vamos a ser capaces. A mí me gustaría contar más, son experiencias de vida muy interesantes, mi familia era del bando vencedor y hay cosas que contar en ambos, de reconciliaciones, de encuentros. Tenemos que ser valientes, en todas las guerras hay mucho sufrimiento pero también historias bonitas. En España no hemos aprendido nada porque no hemos pasado la etapa de escribirlo, contarlo y perdonarnos.

-El año pasado rodó 'Lejos de ti', una serie. ¿Ya sabe cuándo se estrena?

-No tengo ni idea, creo que este año. Ahora estoy metida en otra serie también para Telecinco, que se llama 'Madres', y se desarrolla en un hospital.

-No para.

-No. A mí no me da tiempo a todo. Acabo de estrenar un corto muy chulo, estoy escribiendo una cosilla de relatos cortos, a ver si puedo publicarlo, y tengo un proyecto precioso sobre Lorca en el Generalife, con Miguel Poveda, Farruquito, Eva la Yerbabuena, un equipazo.

-¿No echa de menos 'Cuéntame'?

-No, a mí me gusta cambiar, yo siempre tengo la cabeza llena de cosas.