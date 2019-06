«La actitud de Alcoa no es tolerable. Una empresa seria no actúa así» Gimena Llamedo, en la sede de la FSA. / Á. PIÑA A. M. OVIEDO. Domingo, 30 junio 2019, 03:45

-La composición de un Gobierno dice mucho de sus prioridades y preocupaciones. ¿Cómo será el organigrama del futuro Ejecutivo? ¿Habrá consejerías nuevas o se mantendrá la estructura actual?

-Es una cuestión que le corresponde al futuro presidente. No obstante, ya en campaña avanzó que algunas cuestiones como el reto demográfico, la ciencia y la innovación iban a tener especial peso en su gobierno. Aunque eso no quiera decir que tendrán una consejería propia, yo creo que se les dará más visibilidad de alguna forma.

-¿Habrá renovación total en las consejerías o se repetirá algún nombre?

-Es muy pronto (risas). Pero estoy segura de que Barbón elegirá a un buen equipo que estará a la altura de los problemas de la región.

-¿El nuevo Gobierno tendrá Consejería de Transición Ecológica?

-No lo sé, es una potestad del futuro presidente

-El Gobierno de Javier Fernández siempre ha sido beligerante con la política de Pedro Sánchez en materia de descarbonización. ¿Cuál será su posición?

-Durante todo este tiempo hemos trabajado siempre por el interés de Asturias y el acuerdo de Hunosa es buen ejemplo de nuestra apuesta por una transición justa, progresiva y consensuada. Nuestro apoyo al futuro de los territorios mineros es total.

-Alcoa ha suspendido la venta de las plantas a Parter. ¿Cree que hay salida para la factoría de Avilés?

-La actitud de Alcoa no es tolerable. Una empresa seria no actúa de esta manera ni juega con la incertidumbre de cientos de familias de esta forma deshonesta. Hay que recordar qué es lo importante y qué es lo prioritario: que se mantenga la actividad en las dos plantas y el mayor número de empleos. Desde luego, su negativa a aceptar la oferta que está sobre la mesa, desvelada al filo de que expirase el plazo fijado, no aporta ninguna certeza para que se cumplan esos dos objetivos, por lo que Alcoa debe reconducir su posición. El Gobierno central y el de Asturias van a seguir trabajando para garantizar el futuro de la actividad industrial. De eso no le quepa duda.