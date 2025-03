Adriana Lastra a un diputado del PP: «¿Me estás amenazando?»

j. l. gonzález Miércoles, 20 de mayo 2020 | Actualizado 21/05/2020 02:09h. Comenta Compartir

La bronca política en el Congreso no cesa.La portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra acusó ayer al diputado del PP José Ignacio Echániz de amenazarla en pleno debate de la prórroga del estado de alarma.La congresista intervenía con un duro ataque a los populares por su oposición a la medida que ayer logró sacar adelante el Gobierno.Su argumentación incluyó reproches a los populares por «alentar» y«jalear» las protestas ciudadanas en contra de la labor del Ejecutivo que, según Lastra, ponen en peligro a la población al realizarse en la calle sin medidas de seguridad sanitaria. «Lo que dice aquí es lo que se repite en el barrio de Salamanca. Le llamo a la responsabilidad», lanzó la diputada asturiana al presidente del PP, Pablo Casado. La respuesta llegó desde el escaño de José Ignacio Echániz, quien, según fuentes parlamentarias, le espetó un «te vas a enterar».«¿Me está amenazando», respondió la asturiana, que continuó con su discurso tras la intervención de la presidenta del Congreso.

Sí @Adrilastra, te vas a enterar. Del respaldo de los madrileños a la gestión de @IdiazAyuso en esta crisis. José Ignacio Echániz (@JIEchaniz) May 20, 2020

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián reprochó las palabras del diputado del PP. «No seré yo quien defienda a Adriana Lastra, porque como pueden comprobar ella se defiende muy bien. Pero lo que hoy se ha escuchado mientras ella intervenía es que ir a un colegio privado no te garantiza una buena educación». La intervención de Rufián no evitó las críticas de Lastra hacia los independentistas catalanes por su negativa a apoyar la prórroga. «Para el PSOE y el Gobierno no había nada más importante que apoyar la prórroga porque salva vidas y ustedes me dijeron que era imposible. Lo demás son matemáticas».

Oblanca vuelve a votar 'no'

Por su parte, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, votó en contra de la medida que el Gobierno finalmente logró sacar adelante. No lo hizo de forma presencial porque guarda cuarentena en su domicilio de Gijón tras haberse ofrecido como voluntario para volver a su profesión de enfermero y contagiarse de COVID. Desde la tribuna, el presidente Sánchez le deseó una pronta recuperación.

En la anterior prórroga Oblanca también votó en contra. Insiste ahora en que la «prioridad sanitaria se desvanece en un estado de alarma que Sánchez supedita a negociaciones políticas». La decisión le supuso entonces un desencuentro con la dirección de su partido, que le envió una carta en la que le reprochaba que su posicionamiento estaba alejadode sus «socios electorales», así como no haber consultado el sentido del voto. Una carta que tuvo respuesta por parte de Oblanca, quien acusó a la dirección de no interesarse hasta ese momento por su trabajo.