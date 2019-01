Hasta siempre, Tini

Nos ha dejado un referente de la izquierda. Vicente Álvarez Areces, al que llamábamos con cariño 'Tini'. Se marchó de madrugada, casi sin avisar. Ha sido una sorpresa, ya que hasta hace muy poco estaba trabajando en el Senado preparando sus iniciativas. Hasta el final, a sus 75 años, Tini seguía siendo el luchador y trabajador infatigable que siempre ha sido. Comprometido con los valores de la izquierda. Comenzó su trayectoria política luchando contra la dictadura, y ha terminado trabajando hasta el final para que podamos vivir en una sociedad más justa y mejor.

Tini ya forma parte de la historia del socialismo español. Ha sido él el que ha transformado una de las cunas del movimiento obrero de nuestro país, Asturias, señalando el camino a seguir para el futuro. Tras muchos años como alcalde de Gijón, ensayó allí lo que iba a hacer con el resto de su tierra asturiana años después: una transformación radical, salvando las consecuencias de una reconversión industrial que ponía en grave riesgo existencial a la ciudad y a sus vecinos y vecinas. Si hoy Gijón ha conseguido reinventarse y ser uno de los destinos turísticos más atractivos de la costa cantábrica, es gracias al trabajo iniciado por Tini.

Lo mismo puede decirse del resto del Principado de Asturias. Hoy, viajar a Asturias es un placer para los cinco sentidos porque Tini trabajó duramente para hacer realidad el concepto de 'Paraíso natural', mientras, a la vez, defendió la minería, la industria, el empleo y la cultura asturiana por todo el mundo.

Los socialistas no podremos nunca agradecer lo suficiente el trabajo, esfuerzo y compromiso de Tini. Sobre todo, en el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Nunca olvidaré que, en mis primeros momentos en la Cámara Alta, como joven senador, la presencia de Tini imponía, y mucho, por su larga e impresionante trayectoria política. Pero enseguida se destapaba como un compañero amable y cercano, y como un gran maestro que no dudaba en echar una mano a los que estábamos todavía empezando nuestra vida parlamentaria. Nunca olvidaré una frase cariñosa que me dijo cuando en mis inicios me veía agobiado por la responsabilidad o el exceso de iniciativas para defender: «Ander, ties más yerba que tená», seguida de una sonrisa.

Tini era y es respetado dentro y fuera del Senado, su última morada política. Los senadores y senadoras del Grupo Socialista estamos consternados y apenas nos podemos creer que nuestro compañero nos haya dejado de manera tan repentina. Lo mismo ocurre con el resto de personas que le han conocido y han tratado con él. Desde luego, la pena que ha provocado su marcha y la enorme cantidad de muestras de respeto y cariño hacia su persona que no han dejado de aparecer desde que se hizo pública esta terrible noticia, no son mera formalidad. Tini se lo ha ganado duramente, tras una vida completa entregada al trabajo, al compañerismo y al compromiso con la lucha por una sociedad mejor y más justa. Se va un gran socialista.

Hasta siempre Tini.