Puigdemont y Torra dejan en manos de ERC y PDeCAT la decisión sobre los Presupuestos Quim Torra. / Efe ERC pide gestos a Sánchez: «Nos faltan motivos para apoyarlos» CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 11 enero 2019, 13:38

El independentismo sigue deshojando la margarita para saber si apoya o no los Presupuestos o como mínimo si permite su tramitación. Los dos sectores más importantes del secesionismo, JxCat y Esquerra, han debatido hoy su decisión sobre las Cuentas del PSOE fuera de Cataluña. En el caso de JxCat, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reunido con su antecesor, Carles Puigdemont, en Bruselas. Esquerra, por su parte, ha convocado a su ejecutiva en Ginebra, a donde huyó Marta Rovira, secretaria general del partido y que esta mañana ha participado en el encuentro de la dirección de la formación republicana.

Desde Waterloo, Puigdemont y Torra han opinado sobre la oferta de Sánchez a los grupos catalanes para que apoyan las cuentas y que pasa por ofrecer el nivel de inversión de la disposición adicional tercera del Estatuto. Según ha señalado Puigdemont, que es quien ha llevado la voz cantante en la comparecencia pública ante los medios, lo que está sobre la mesa no es un problema de promesas, sino a su juicio el problema es la ejecución. «No nos quejamos de los anuncios, nos quejamos de que no se cumplen los anuncios», ha asegurado el expresidente de la Generalitat. Además, ha apuntado que lo está sobre la mesa no es una negociación de partidas presupuestarias, sino que lo que el independentismo intenta poner en el centro del diálogo es la «resolución política del conflicto político». «Y ahí no hay novedad», ha dicho.

Puigdemont no ha querido adelantar cuál será la posición de los grupos en la tramitación o no de los Presupuestos. Pero sí ha dicho que esta es una cuestión que depende de los grupos, lo que es tanto como abrir la puerta a su tramitación, pues esa es la postura a día de hoy de los dos grupos soberanistas. «La tramitación dependerá de ellos», ha señalado, después de que ERC le espetara ayer a Quim Torra que los republicanos tomarán la decisión de forma autónoma. «Los grupos ya han explicitado su negativa a votar los Presupuestos. La tramitación dependerá de ellos, deberán decidir cómo argumentan la presentación de una enmienda a la totalidad o no. El Govern y el Parlament pueden tener opinión, pero no tienen ninguna capacidad de decidir», ha rematado el expresident.

Sus palabras llegan después de que el miércoles, Torra lanzara un órdago a PDeCAT y ERC y les advirtió con una «crisis de gobierno» si votan sobre los Presupuestos en contra de su criterio. El propio Torra ha dado marcha atrás esta mañana en la comparecencia junto a Puigdemont, pues ha explicado que «Aragonès ha dicho que no habrá crisis de gobierno» porque ERC y el PDeCAT actuarán al «unísono». «Me remito a sus declaraciones», se ha limitado a señalar. Además de los Presupuestos, los dos dirigentes de JxCat tienen que tomar una decisión sobre Elsa Artadi, que podría ir como candidata a la alcaldía de Barcelona, y la creación de la Crida, que sigue chocando con el PDeCAT. Pero sobre estos asuntos, no han hecho ninguna referencia.

ERC también ha querido lanzar un mensaje a Pedro Sánchez desde Ginebra. «Si los Presupuestos son la segunda vuelta de la moción contra Rajoy, debe haber motivos suficientes para que demos apoyo a esta nueva etapa», ha afirmado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, adjunto a la presidencia del partido y hombre fuerte, en ausencia de Oriol Junqueras. Aragonès ha avisado que el sí a los presupuestos no solo tiene que ver con más inversiones para Cataluña, como plantea el Gobierno, sino con «gestos» y «movimientos» en materia de presos y en lo que tiene ver con el referéndum. «El PSOE tiene que demostrar que es diferente al PP», según ERC. «En función de su respuesta, tomaremos una decisión», ha señalado Aragonès, dejando todas las puertas abiertas. «La respuesta es de ellos», ha apuntado. Y lo ha hecho, horas antes de que el Gobierno presente el proyecto de Presupuestos. «El contenido no lo sabemos, en función del contenido, nos posicionaremos», ha asegurado. ERC ha abordado también en la ejecutiva su estrategia para el juicio del 1-O, que Rovira ha calificado como un juicio contra el independentismo como proyecto político.