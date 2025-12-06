El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, se saludan al comienzo del acto. EP

Armengol llama a recuperar «la cultura del acuerdo» constitucional en medio de una polarización extrema

La presidenta del Congreso reinvindica el «consenso» y el «interés general» de la transición en el 47 aniversario de la Carta Magna

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:22

Comenta

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado el «consenso» y el «interes general» en su discurso en la Cámara baja con motivo del 47 aniversario de la Constitución ... . La expresidenta balear ha recordado que, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se abrió una nueva etapa, la transición, que fue «una prueba de fuego que curtió a la sociedad civil y a la clase política española en la cultura del acuerdo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  3. 3 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  4. 4 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6

    Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España
  7. 7 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  8. 8 Asturias, una de las comunidades con más riesgo de verse afectada por la peste porcina
  9. 9 Herida una mujer en una colisión contra una furgoneta en la A-66 en Mieres
  10. 10

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Armengol llama a recuperar «la cultura del acuerdo» constitucional en medio de una polarización extrema

Armengol llama a recuperar «la cultura del acuerdo» constitucional en medio de una polarización extrema