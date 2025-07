Los asturianos que ascienden en el PP, «a full» con Feijóo y «listos para unas elecciones»

El PP de Asturias sale del 21 Congreso Nacional reforzado y con tres cargos promocionados en el organigrama nacional. Son el primer teniente de alcalde ... de Oviedo, Mario Arias; la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, y la alcaldesa de Viyallón, Estefanía González. ¿Cómo analizan el cónclave y su nueva posición dentro del partido?

«Salimos preparados para afrontar unas elecciones que serán más pronto que tarde», asegura Arias (Oviedo, 1979). Afiliado con 18 años, procede de una familia con simpatía al centroderecha pero sin antecedentes en la vida política. «Desde pequeño me gustaba y tenía vocación de servicio público; el día que la política no me deje intentar mejorar la vida de los demás lo dejaré», confía. Abogado y mano derecha del alcalde Alfredo Canteli, toma el testigo de Pablo González para ser el asturiano en el Comité Ejecutivo Nacional, el segundo órgano de gobierno tras el comité de dirección. «Que esté ahí creo que demuestra confianza en mi trayectoria dentro del partido y el ayuntamiento, razonablemente ejemplar, y viene a respaldar la gestión de Alfredo Canteli y su equipo», considera.

El PP de Asturias sale con las pilas cargadas de la cita en Madrid, con un presidente y candidato al Principado, Álvaro Queipo, que directamente pide ya el voto a quienes antes confiaron su papeleta al PSOE y se encuentran hoy decepcionados. «Como en la Transición, debemos ser capaces de aglutinar todo el voto posible; aquí se trata de elegir entre Pedro Sánchez y sus escándalos o Alberto Núñez Feijóo y su vocación de servicio y gestión».

Ángela Pumariega (Gijón, 1984) es una figura en alza en el PP de Álvaro Queipo. Regatista medalla de Oro en los Juegos Olímpios de Londres 2012 y economista, entró en política como independiente en las listas del partido a Gijón, hace ahora seis años. Vicealcaldesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, será la voz de Gijón en la Junta Directiva Nacional, tercer órgano de gobierno de los populares. Su primer cargo orgánico «supone una enorme ilusión, pero también, ante todo, una gran responsabilidad».

Considera Pumariega que la confianza que Queipo y Feijóo han tenido aupándola «es un reconocimiento a todo el trabajo que se está desarrollando desde el PP de Gijón, donde formamos parte del gobierno local por primera vez en nuestra historia y estamos construyendo una ciudad de futuro y de oportunidades». «Ahora toca redoblar nuestros esfuerzos para ser útiles a los ciudadanos y para contribuir al proyecto para reconstruir nuestro país», anima.

Estefanía González (Luarca, 1971) tomó el bastón de mando de Villayón en 2016, al fallecer el entonces regidor, Ramón Rodríguez. Acumulaba 18 años de experiencia como funcionaria del Consistorio del que pasaba a ser la primera mujer alcaldesa y desde entonces sus vecinos han venido renovándola en el puesto. El sábado por la mañana supo que Queipo quería proponerla para uno de los diez puestos de la Junta Directiva Nacional reservados a alcaldes de pequeños municipios: «No me pude negar. Si Álvaro Queipo me elige entre el amplio elenco de preparados alcaldes del PP, es porque cree que represento los valores que Feijóo tiene en su proyecto»,

Da el paso entendiendo que con él «Villayón sonará más». Asegura que el 21 Congreso «fue totalmente diferente a otros a los que llevo asistiendo, con una mayor implicación de todos los compromisarios. Todos estamos 'a full' con Feijóo y vimos un discurso de Isabel Díaz Ayuso muy clarificador en todos los sentidos».

«El discurso de Feijóo fue el discurso de un presidente del Gobierno de facto, con propuestas muy claras, tanto de posibles cordones sanitarios, pactos y lineas de gobierno», dice. «Sí alguien tenía alguna duda sobre la forma de gobierno del PP ha quedado muy claro, sin zonas grises».