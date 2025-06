La Audiencia Nacional rechaza el intento de la trama de la 'fontanera' por invalidar una investigación clave de la UCO

El 'caso Gaslow', una de las principales investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las tramas millonarias de fraude de ... los hidrocarburos, seguirá adelante a pesar de los esfuerzo del entorno de la presunta 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, de acabar con este procedimiento atacando a los agentes del instituto armado, que también están al frente de las investigaciones que salpican al PSOE y al Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la nulidad del 'caso Gaslow', al tiempo que certifica que «este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación» por parte de la UCO. «Obviamente si este magistrado instructor lo hubiera detectado se actuaría en consecuencia», destaca el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 en el auto en el que confirma su decisión y rechaza el recurso de reforma presentado por uno de los encausados en este procedimiento, Juan Sánchez Yepes.

Este capitán de la Guardia Civil, quien formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO y que está imputado por estar supuestamente a sueldo de esta trama que estaba liderad por un socio de Víctor de Aldama, esta defendido por Jacobo Teijelo, el abogado que participó con Leire Díez en la video conferencia con el empresario Alejandro Hamlyn para conspirar contra la UCO y cuya grabación destapó las maniobras de la supuesta fontanería de Ferraz contra los agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil.

Además de haber denunciado irregularidades en la UCO, Sánchez Yepes acusa al excapitán Juan Vicente Bonilla García, jefe de Fuentes de la unidad de la Guardia Civil y hoy contratado en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de ocultar información para favorecer al PP.

«Caprichoso manejo»

Este capitán imputado había planteado la nulidad de la causa al considerar que tanto la UCO como el Ministerio Fiscal habrían hecho un «caprichoso manejo» de las diligencias instruidas en otro procedimiento de hidrocarburos en dos juzgados de la Audiencia Nacional. Este investigado aseguraba en su escrito que la UCO «clasifica» de modo arbitrario y en base a su propio y personal conocimiento la información que administra a cada procedimiento.

Pedraz responde que «lo que no está en el expediente, no existe en el proceso», por lo que lo actuado fuera de un proceso judicial y que no consta dentro del respectivo expediente, no debe ser considerado por el juez.

Igualmente, indica el magistrado, resulta «inoportuno» manifestar que nos encontramos ante un «espionaje con fines políticos», derivado de noticias de prensa y de la existencia de una conversación telefónica en la que se menciona a «Koldo». «La «prensa no está en la causa y el nombre de Koldo (o Bonilla) no significa nada, por mucho que sean conocidos a nivel mediático», advierte.