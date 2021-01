Las CC AA chocan con Montero por la cogobernanza de los fondos europeos Las comunidades populares y algunas socialistas piden una mayor participación en la toma de decisiones y que el reparto de los fondos no sea por territorios, sino por proyectos, para construir un plan de país María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno / ep CRISTINA VALLEJO Madrid Jueves, 21 enero 2021, 22:37

La constitución del órgano que reúne al Gobierno central con las comunidades autónomas para la coordinación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea ha tropezado con el desacuerdo respecto al reglamento que lo regirá. En concreto, sobre el sistema de voto y el reparto de poder entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos, en relación con el grado de participación y poder de decisión de los diferentes niveles de la administración.

La ministra del ramo, María Jesús Montero, según fuentes cercanas a la negociación, propuso que el sistema de gobierno fuera similar al del Consejo de Política Fiscal, en el que el Gobierno central tiene voto de calidad. Pero muchas comunidades autónomas, comenzando con las populares como Andalucía o Madrid, pero también algunas socialistas, como Castilla-La Mancha o Valencia, pasando por el País Vasco, han reclamado mayor cogobernanza.

Si bien desde las autonomías gobernadas por el Partido Popular se habla de «rebelión» contra los planes de María Jesús Montero, y que éstos habían terminado «tumbados» con la muy mayoritaria oposición de los Gobiernos regionales, desde fuentes socialistas de algunas comunidades autónomas se valora el tono cordial y propositivo del encuentro y que la ministra dijera desde el primer momento que su propuesta se trataba sólo de un borrador. De hecho, el texto había sido previamente enviado, estando sujeto a discusión y a propuestas por parte de los gobiernos autonómicos.

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en particular, se quejó de que la iniciativa de Hacienda no recogiera un modelo de cogobernanza «real y efectivo». Pero también mostró su confianza en que se pueda articular una «verdadera y genuina colaboración, y no una dinámica unidireccional en la que el papel de las comunidades autónomas quede reducido a un mejor ejercicio ejecutor de unas decisiones adoptadas por el Gobierno central».

Sea como sea, si el Ministerio llevaba una propuesta de reglamento de funcionamiento para el órgano, ésta no se ha aprobado finalmente La reunión terminó con la decisión de otorgar más tiempo para que las comunidades autónomas presenten sus alegaciones.

Fuentes cercanas a los asistentes afirman que ninguna autonomía presentó ninguna contrapropuesta concreta en el transcurso del encuentro. Hacienda y las autonomías se han emplazado a la próxima cita de la conferencia sectorial del plan de recuperación para votar las propuestas que se realicen de modificación del borrador presentado por la ministra.

Algo en lo que parece haber acuerdo es en que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pueda participar con voz y voto en un organismo que, más que de reparto de recursos, es de coordinación y de establecimiento de vías de cooperación en la implementación de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

No reparto por territorios

En la reunión también se planteó que la filosofía de la utilización de los fondos no ha de ser de reparto por territorios, sino por proyectos. Por lo tanto, una vez se dilucide el sistema de voto, el peso de cada nivel de la administración, lo que se votarán serán planes. Y con ello conectó Montero, que trasladó a las comunidades autónomas que los fondos comunitarios ligados a la recuperación pospandemia no se repartirán por comunidades autónomas, sino por áreas prioritarias de actuación.

No es el primer choque que se produce entre Hacienda y las autonomías a propósito de fondos procedentes de Europa. Madrid discute, por ejemplo, la fórmula del reciente reparto de los 10.000 millones de los fondos REACT destinados al fortalecimiento de los servicios públicos tras la pandemia, así como al cambio del modelo productivo.