Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que defiende «procesiones, belenes y cabalgatas" junto a otros ritos, reprueba a la minoría extranjera que no se integra y pretendería "imponer" costumbres regresivas
Madrid
Viernes, 15 de agosto 2025, 13:54
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado este viernes a la primera línea política con motivo de las fiestas por ... la Vigen de la Paloma, festividad de primer nivel en la capital. La baronesa del PP se ha referido por primera vez a la polémica de Jumilla (Murcia), donde su partido y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos, lugares en los que se solían acontecer este tipo de festividades religiosas.
Ayuso ha afirmado que «todas las religiones tienen derecho a expresarse públicamente, con respeto. Aquí cabemos todos». « Nuestra Constitución recoge la libertad de culto, y yo quiero que se sigan celebrando en Madrid las procesiones, que siga habiendo belenes, que sigamos celebrando en libertad la religión musulmana, católica y también la judía», ha enfatizado haciendo referencia a lo sucedido hace unas semanas en la región murciana.
«Yo quiero que se sigan celebrando en Madrid las procesiones, que siga habiendo belenes, que sigamos celebrando en libertad la región musulmana, católica y también, por ejemplo, la judía, que cada vez es más perseguida», ha declarado desde la Casa de la Villa, donde se han celebrado algunos de los actos por el día de la Virgen de la Paloma.
La presidenta madrileña ha recordado que España «es un país aconfesional, no laico y, por tanto, las expresiones religiosas se tienen que producir también en el ámbito público», de modo que «cada Ayuntamiento y cada Administración es libre de decir dónde quiere que esto se celebre y, si un Ayuntamiento decide que no es una instalación deportiva la más efectiva y que hay otras destinadas a tal uso, pues es correcto».
Algo distinto son «los choques culturales que se están produciendo en España». «La demografía en España está cambiando y lo va a hacer a gran velocidad en los próximos años y, por tanto, tenemos que decir cómo queremos convivir y si va a haber un choque cultural que nos va a hacer regresar en algunas ocasiones», ha expuesto.
