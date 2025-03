Ayuso denuncia una persecución orquestada por Moncloa contra su novio tras su nueva imputación por corrupción

Isabel Díaz Ayuso está convencida de la inocencia de su novio y apunta a que las nuevas imputaciones contra él por corrupción en los negocios ... y administración desleal por el pago de supuestos sobornos a un directivo de Quirón son parte de una persecución política que dirige el propio Pedro Sánchez.

«El Gobierno ha encolerizado, Sánchez ha perdido los papeles conmigo y necesita destruirme», llegó a afirmar este jueves en una entrevista en Onda Cero, en la que la presidenta madrileña defendió que su pareja, Alberto González Amador, el único error que cometió fue «no pagar un impuesto que no ocultó» y que «finalmente ha pagado». Ni doble defraudación fiscal ni falsedad documental ni corrupción. Según Díaz Ayuso, lo «único que ha habido es el impago de esas facturas que ya están pagadas».

La jefa del Ejecutivo autonómico lamentó la «pena mediática» a la que ya ha sido condenado su pareja sin que todavía se haya celebrado un juicio en el que se determine si cometió o no los fraudes fiscales de los que les acusa la Fiscalía. Además, se quejó de que esta causa esté siempre en primera fila porque, en realidad, es lo que «Moncloa quiere», evitando así que se le pregunte sobre su gestión al frente del Gobierno regional.

«No banalizo el fraude fiscal, todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos y si uno lo paga fuera de plazo, tiene que pagar la multa», apuntó Ayuso, quien, no obstante, vio la mano del Gobierno en el recorrido penal de la denuncia contra su novio, porque en situaciones como la suya «en el 99% de los casos es una multa y en el 1% pasa a la Fiscalía».

Según la presidenta, el Ejecutivo central para perseguir a su pareja con un evidente «exceso de trato» ha movilizado al fiscal general, a la Abogacía del Estado, 22 ministerios y al propio gabinete de presidencia, todo ello para conseguir «trece meses de juicio mediático». Para Ayuso, desde Moncloa están «intentando» que se «equipare» las supuestas irregularidades de González Amador con el «caso de un señor que tiene un fraude de 200 millones». Y en realidad -insistió- ha sido el «impago de impuesto» como «hace tantísimos autónomos».

«Operación de Estado»

«La dimensión que ha tomado es porque Moncloa ha organizado una operación de Estado al más alto nivel que ha llevado a que el fiscal general esté imputado por primera vez en la historia, y ha metido a la Abogacía, más fiscales, jueces...», abundó la presidenta, «¿Es normal que 22 ministros, que nadie sabe cómo se llaman, estén todo el día con comentarios?», se preguntó

«Con la montaña de corrupción de Sánchez, de lo más sórdida, necesitan equipararlo para que ese muro sea Ayuso, ya que soy la tapadera para todas las cuestiones. Necesita destruirme anímicamente, hundirme desprestigiarme, porque sabe que en Madrid no se le están dando las cosas muy bien. Necesitan hundirme», insistió. «Todo vale conmigo», se quejó, al tiempo que recordó que «yo no he colocado a un primo ni a un familiar en la administración».

«Hay gente que no sabría poner el nombre de los presidentes autonómicos ni de los ministros, pero sí sabemos quién es Alberto González Amador», explicó Ayuso, quien culpó a RTVE de participar en esa estrategia. El ente, que «ahora está echado al monte», ha convertido la causa contra su pareja en el «tema de conversación del que siempre habla».