Barbón anuncia acciones judiciales por «amenazas» a su familia

El presidente del Principado, Adrián Barbón, advirtió ayer de que iniciará acciones judiciales contra quien le dirija «insultos, ataques o amenazas». La reacción de Barbón viene motivada por uno de los mensajes que recibió en uno de sus perfiles en redes sociales. Fue el propio líder del Ejecutivo regional quien colgó el texto que desató su respuesta. Parte del escrito al que aludía, cuyo autor omitió el propio Barbón, decía lo siguiente: «A los viejos de tus padres no los vacunaste de la gripe y tendrán la suerte de no morir. Recuerda que el karma siempre vuelve... Y cuida a tu sobrinita malagueña, que le puede pasar cualquier accidente».

Ante este comentario, Barbón escribió: «Omito el nombre de la persona que está escribiendo cosas como esta, porque actuaré convenientemente. No voy a admitir ni insultos, ni ataques ni amenazas. Y menos aún, que vayan dirigidas a mis padres, a mis hermanos o mis sobrinas». El dirigente reconoció que las críticas van con su «responsabilidad», y se hizo cargo de que «hay gente pasándolo mal y descarga su hartazgo con el Gobierno de Asturias o conmigo por las medidas que tenemos que adoptar para controlar la pandemia». No obstante, el presidente del Principado trazó un claro límite. «Puedo entender muchas cosas, pero esto que comparto no estoy dispuesto a admitirlo», advirtió en referencia al texto mencionado.

La publicación de Barbón desató un amplio respaldo en redes sociales, tanto de personajes públicos como de ciudadanos anónimos. «Esto es intolerable», señaló la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, quien ofreció todo su «ánimo y apoyo» a su compañero de partido.

El propio PSOE, en su perfil oficial, envió un contundente mensaje que encuentra en las «estrategias de acoso y derribo, los tsunamis de 'fake news'» y «las operaciones de desinformación» el caldo de cultivo que acaba por desembocar en «odio y acoso. Es irresponsable e intolerable ante la lucha contra la mayor pandemia de los últimos años», señaló el partido.

En el ámbito asturiano, también la FSA se sumó al apoyo a su secretario general. «Las amenazas son intolerables y no tienen cabida en nuestra sociedad», señalaron los socialistas en un mensaje en redes sociales. En ese mismo ámbito, se expresaron políticos asturianos de diferente signo para mostrar su solidaridad con el presidente. Rafael Palacios, diputado de Podemos, consideró «intolerable» que se amenace a cualquier persona por ejercer un cargo público «o expresar su opinión política. Pero es mucho más deleznable que se amenace a su familia. La crítica política no es incompatible con el respeto».

También desde las filas de Ciudadanos se sumaron al rechazo a las amenazas. La portavoz de la formación en la Junta, Susana Fernández, señaló que la actitud denunciada por Barbón es «totalmente inadmisible»; un apoyo al que se sumó el concejal de la formación en el Ayuntamiento de Gijón Rubén Pérez Carcedo. «Se puede y se debe criticar la gestión de un Gobierno cuando se considera que no está siendo acertada, pero el insulto y la amenaza no tienen cabida», aseguró.