Barbón: «Otros barones pueden opinar de política nacional, a mí Asturias me ocupa las 24 horas» Para el presidente del Principado el acuerdo del Gobierno con Bildu no contradice el programa electoral del PSOE ni el pacto de gobierno de coalición con Unidas Podemos

Daniel Fernández Gijón Jueves, 4 de junio 2020, 12:39 | Actualizado 13:38h.

Un acuerdo político se alcanza mediante un qué (el contenido) y un objetivo (el para qué). El con quién, no es, para Adrián Barbón, lo importante. Y así lo ha afirmado esta mañana el presidente del Principado en sede parlamentaria, tras una pregunta de Ciudadanos sobre su posición respecto al polémico pacto suscrito hace dos semanas con Bildu para la derogación de la reforma laboral y que permitió al Ejecutivo de Pedro Sánchez prorrogar el estado de alarma. Para Barbón, el acuerdo no contradice el programa electoral del PSOE ni el pacto de gobierno de coalición con Unidas Podemos «y los compromisos están para cumplirlos».

El presidente del Principado argumentó que el programa socialista con el que este partido ganó las dos últimas elecciones generales incluye la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Entiende Adrián Barbón que el acuerdo suscrito entre su partido y Bildu incluye el compromiso del PSOE en materia laboral y, por tanto, lo defiende. «En un pacto es importante el qué y con quién, pero hay que poner el foco en el objetivo», insistió el presidente asturiano.

En este punto recordó que además de la derogación de la reforma laboral, el acuerdo con Bildu permitía al Gobierno sacar adelante su propuesta de prórroga de estado de alarma, al no tener asegurada su mayoría, una ampliación de las medidas restrictivas que «para nosotros es importante». Ahondó en este argumento porque para el Principado «es importante que no haya movilidad entre comunidades» hasta que no concluya el proceso de desescalada, por lo que el acuerdo con la izquierda abertzale vasca aseguraba esta restricción.

Pese a apoyar la estrategia llevada a cabo por el PSOE, Adrián Barbón también reconoció que los acuerdos con fuerzas como Bildu «no me apasionan».

La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, reprochó a Barbón que dé por buenos los acuerdos con Bildu. «Debería preocuparle lo que se firma y con quién se firma. A la mayoría de los demócratas nos preocuparía firmar un documento con quienes no han condenado nunca la la violencia terrorista de ETA», dijo la diputada de esta formación, quien recordó al presidente del Principado que los dirigentes autonómicos socialista comparten el rechazo de Ciudadanos al «mercadeo de privilegios territoriales a los que estamos asistiendo». Barbón no dudó en su respuesta: «Asturias me lleva 24 horas. No soy opinador de política nacional, hay barones que tienen más tiempo que yo para opinar», dijo.