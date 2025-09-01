El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, junto a Oriol Junqueras, líder de ERC EP

Bildu lidera las gestiones con los socios de izquierdas de Sánchez para evitar su caída

Otegi realiza un ejercicio de diplomacia y se reúne en unas pocas semanas con ERC, Més Mallorca, Más Madrid y Podemos

David Guadilla

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:24

En poco más de un mes, EH Bildu ha mantenido varias reuniones públicas que demuestran su relevante papel como socio de Pedro Sánchez y su ... interés en que la legislatura dure lo máximo posible. A mediados de julio, una delegación encabezada por Arnaldo Otegi se vio con Ione Belarra e Irene Montero; este pasado lunes hizo lo propio con el secretario general de ERC, Oriol Junqueras; el miércoles se entrevistó con los dirigentes de Més Mallorca, formación integrada en Sumar que cuenta con un diputado en el Congreso; y el jueves con representantes de Más Madrid. Cuatro citas con un mismo objetivo.

