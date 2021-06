España solo devolverá a los menores de Ceuta con plenas garantías jurídicas El rey Mohamed VI ordenó ayer a su Gobierno la repatriación de los niños marroquíes acogidos en España y Europa Un soldado sostiene a un menor marroquí en la playa de El Tarajal. / efe A. AZPIROZ / M. E. ALONSO Madrid Miércoles, 2 junio 2021, 15:27

España está dispuesta a devolver a los menores marroquíes que se encuentran en Ceuta una vez se cumplan los requisitos jurídicos para hacerlo. Así lo ha expresado la vicepresidenta Carmen Calvo, quien ha respondido así en la cadena Ser a la orden que ayer dio el rey Mohamed VI a su Gobierno para repatriar a todos los menores no acompañados que su país tiene desperdigados por España y por Europa.

«Ayer Marruecos dijo con total claridad que quería repatriar a sus menores y nosotros tenemos que hacerlo sabiendo qué niño, qué niña y cuál es su familia de manera escrupulosa», ha asegurado la número dos del Gobierno. En la práctica, el trato a estos menores es cumplir con la normativa europea que prohíbe expulsar a niños y adolescentes no acompañados salvo unas estrictas medidas de seguridad para que sean entregados a sus progenitores, lo que supone que sean reclamados por sus familias, primero, y asegurar, después, que los reclamantes sean sus padres. Y si esto no se cumple, España debe asegurar su bienestar y, según ha señalado Calvo, «tener a estos niños tranquilos, seguros, limpios y comidos, incluido a los mas mayores que salen y entran, porque no están retenidos ni nada que se le parezca». Es una declaración de intenciones que, no obstante, choca con las imágenes de cientos de menores hacinados en una nave industrial de Ceuta y durmiendo en estanterías, una situación que la vicepresidenta achacó a que «hubo un momento en que tuvimos a todos estos menores en una ciudad española de 86.000 habitantes, a donde hubo que salir corriendo a buscar lugares».

La orden de Mohamed VI

Las declaraciones de Calvo llegan un día después de que el rey de Marruecos diera la orden de repatriar a todos sus menores nacionales, algo que, como ha destacado la vicepresidenta, no será sencillo.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores magrebí, Mohamed VI señaló ayer que dio «Altísimas Instrucciones a los Ministros del Interior y de Asuntos Exteriores» para que «se resuelva definitivamente la cuestión de los menores marroquíes no acompañados, que se encuentran en situación irregular en algunos países europeos».

Un buceador de la Guardia Civil rescata a un bebé con el que su madre trataba de llegar a Ceuta. / R. C.

No son pocos los analistas que consideran que con esta orden el rey del país vecino trata de dejar atrás las imágenes de niños tratando de cruzar por sus propios medios la frontera a través de la playa de El Tarajal.

Rabat, en cualquier caso, achaca el problema de estos menores marroquíes a «la lentitud en la aplicación de esta cooperación se debe esencialmente a los complejos procedimientos de algunos países europeos».