Calvo alega que «no tiene memoria» quien no entienda los indultos del 'procés' La vicepresidenta defiende que la decisión no pone «en solfa» ninguna sentencia y desdeña los reparos de Guerra o Felipe González El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo / Efe PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 28 mayo 2021, 11:22

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha defendido hoy la predisposición del Gobierno a conceder el indulto a los líderes independentistas condenados por su papel en lo que ella misma definió hace apenas dos años como un «golpe a la Constitución y al estatuto de autonomía» y ha expresado su rechazo a cualquier crítica, incluso a las provinientes de su partido. «Si alguien no entiende que el Gobierno de la nación tiene que intentar por todos los medios tomar decisiones que ayuden a que una parte tan importante del territoro y una cuota tan importante de población (como la de Cataluña) salga de ese bucle melancólico y frustrante que es intentar romper el orden constitucional, es que no tiene memoria», ha argumentado.

La intención, avanzada por Pedro Sánchez el pasado martes, de conceder el perdón a los nueve dirigentes que cumplen penas de entre trece y nueve años de cárcel por delitos de sedición y malversación y a los tres condenados solo a inhabilitación para el ejercicio de cargo público por desobediencia, ha generado una enorme controversia. Más aún después de que el miércoles el Tribunal Supremo remitiera un durísimo informe contrario a la medida, firmado por los magistrados que juzgaron el caso. Informe preceptivo pero, como se encarga de subrayar el Gobierno, no vinculante.

Las críticas más rotundas han llegado desde la oposición, el PP, Vox y Cs. Las tres formaciones han anunciado ya su intención de recurrir al alto tribunal la medida de gracia, aunque está por ver que realmente puedan hacerlo dado que, en principio, la jurisdicción contenciosa considera que los partidos no están legitimados para recurrir toda acción del Gobierno salvo que les afecte directamente. Pero también en el PSOE se han alzado algunas voces. El más contundente fue el jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien advirtió de que el indulto sería un «grave error» que costará caro al PSOE. Antes, el extremeño Fernández-Vara había advertido en un tuit de que «no puede ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible» y el expresidente Felipe González había dicho en Antena tres que «en estas condiciones» él no lo haría. Y ayer por la tarde Alfonso Guerra argumentó que ni la medida es políticamente deseable ni es jurídicametne «legal».

Calvo, entrevistada en Canal Sur TV, ha replicado que el indulto es un instrumento que existe en todas las democracias y que «nada tiene que ver con el Poder Judicial». «No pone en solfa una sentencia, no la critica, no entra en ese terreno», ha defendido. Además, ha apelado a la Constitución para esgrimir que «al único poder al que pide que haga política es al Gobierno» y ha aducido que eso es, precisamente, lo que se dispone a hacer el actual Ejecutivo, después más de una década «con una situación muy compleja en Cataluña que trastorna continuamente la política nacional».

La número dos del Gobierno, que ha tildado de «barbaridad» las declaraciones de Guerra o las de quienes desde otras fuerzas hablan de autoindulto (un término que aparece tanto en el informe de la Fiscalía como del Supremo), no ha negado, por otro lado, que las apelaciones a la «concordia» en las que Sánchez ha fundamentado estos días su decisión requieran también de la lealtad institucional del independentismo, pero ha alegado que el Estado tiene instrumentos para impedir que vuelva a subvertirse el orden constitucional y ha recordado cuál fue la posición del PSOE en 2017 y su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. «Esa es la tranquilidad y legitimidad que tiene el presiente», ha alegado.

A todos los socialistas que han expresado sus recelos, especialmente a los ex, Calvo les ha mostrado, por otro lado su desdén. «Yo los debates en mi partido los tengo en los órganos de mi partido, con los responsables de mi partido formados por quienes hemos sido elegidos por las bases para representar a mi partido y posicionar a mi partido. Y la opinión de mi partido es la que marca la ejecutiva federal y el SG. Todo lo demás -ha llegado a decir- son opiniones particulares respetables».