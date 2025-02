Casado tacha la prórroga del estado de alarma de «atropello legal»

Pablo Casado no tenía previsto intervenir en el debate sobre la prórroga del estado de alarma pero cambió de planes para aprovechar la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solo estuvo presente en el hemiciclo durante la primera media hora de la ... sesión. El líder del PP trató de sacar partido de la imagen del «presidente ausente», como reiteró durante un discurso en el que acusó al jefe del Ejecutivo de «gobernar a golpe de decreto» y «sin control judicial».

Apenas dos días después de ofrecer el apoyo de su partido a la prórroga del estado de alarma a cambio de que esta se rebajaba a ocho semanas, Casado tachó la decisión del Gobierno de mantener la medida hasta el próximo 9 de mayo (seis meses) de «atropello legal». El presidente de los populares interpreta que esta herramienta jurídica no se puede dilatar en el tiempo sin someterla a un control parlamentario periódico, por eso cree que Sánchez «está hurtando al poder legislativo del control de esta medida excepcional» porque el Congreso «representa la soberanía nacional» y no el Consejo Interterritorial –órgano al que Sánchez quiere reunir el 9 de marzo para decidir si la medida se mantiene o no –.

El PP ya había anunciado previamente que acudirá a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para «solicitar a las instituciones europeas que garanticen la separación de poderes que no respeta el Gobierno de Sánchez».

Pero mayoría de los ataques de Casado al Gobierno recayeron en la persona del ministro de Sanidad, Salvador Illa, encargado de defender la prórroga. «Señor ministro recapacite y si decide no dimitir, al menos dé una respuesta a la altura», le recriminó.

Recurso de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, anunció durante el debate sobre la prórroga del estado de alarma que su partido presentará este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la medida ante el Tribunal Constitucional. «Tanto por su duración como por su naturaleza», especificó. A su juicio, se trata de una decisión que es «una ilegalidad» y «un estado de excepción encubierto que pretende limitar libertades y derechos».

Los de Vox fueron los únicos votos en contra, junto al del diputado de Foro Asturias, que recibió la prórroga de seis meses propuesta por el Gobierno –en total, la iniciativa sumó 53 rechazos en la Cámara baja–.

Aunque Abascal se mostró muy crítico con los parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos también repartió culpas con el Partido Popular, a cuyo líder, Pablo Casado, acusó de ser «el líder de la servil oposición» por abstenerse en la votación. «Señor ministro de la oposición –dijo dirigiéndose irónicamente al presidente de los populares–, hay más oposición ahí fuera en las palabras del señor (Felipe) González, que ha dicho que este estado de alarma es una puñetera locura».