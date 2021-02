Casado se desvincula del 'caso Bárcenas': «Ese PP ya no existe» El líder de los populares presume de «absoluta ejemplaridad» y acusa a la Fiscalía General de «cocinar» la confesión del extesorero en plena campaña en Cataluña Pablo Casado el pasado miércoles durante el control al Gobierno en el Congreso. / Efe / Atlas MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Viernes, 5 febrero 2021, 12:50

Dos días después de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, cumpliese su amenaza de empezar a tirar de la manta y pusiese en el foco al expresidente Mariano Rajoy, Pablo Casado ha roto su silencio. Y lo ha hecho para desvincularse por completo de los papeles de Bárcenas y de cuestiones que son de «hace veinte años». «Ese PP ya no existe. A mí me eligieron en primarias para pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido», ha insistido este viernes en una entrevista en la Cope.

El actual líder de los populares ha restado veracidad a las palabras del que fuera también gerente del partido porque «ha ido cambiando de versión diez veces en diez años» y eso hace, en su opinión, que su credibilidad «sea nula». También ha presumido de la «absoluta ejemplaridad» del PP desde que asumiera hace dos años las riendas del partido, como se ha podido ver con la vacunación irregular de cargos de la formación, y ha querido enviar un mensaje a sus filas a todos los niveles: «No me va a temblar el pulso con cualquier cosa irregular en el partido. Sea quién sea». Eso sí, «siempre que lo diga un juez».

La mano de Delgado y Sánchez

Casado ha acusado además a la Fiscalía General, que dirige Dolores Delgado, de filtrar el escrito del extesorero en plena campaña de las catalanas, primera prueba de fuego para el líder del PP una vez que decidió soltar amarras con Vox, y cuando «el PSOE y Podemos pasan por momentos de muchos problemas de reputación». «Tenemos ciertas sospechas -ha apuntado- de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía que depende, como diría Sánchez, de Sánchez, con una ministra socialista de los casos de Villarejo liderando la Fiscalía».

El presidente del PP ha vuelto a tomar distancia de tiempos más oscuros y ha reiterado que ni él ni el resto de la cúpula popular deberían estar dando explicaciones por un asunto en el que no está implicado «ni un sólo cargo» de la actual dirección. «¿A mí qué me tienen que preguntar?. Que pregunten a Pedro Sánchez por Luis Roldán. ¿Sabe algo del 'caso Roldán'? Yo tampoco de Bárcenas», ha zanjado.

El dirigente conservador ha lamentado, además, que con el asunto de la 'caja B' del PP el Ejecutivo ha conseguido desviar la atención de la «mutilación» del informe del Consejo del Estado sobre el decreto de los fondos europeos y ha advertido a la vicepresidenta Carmen Calvo o al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que a él no le dan «lecciones de ejemplaridad» cuando el PSOE, ha recordado, es el único partido condenado por financiación ilegal.