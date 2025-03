Casado se mantiene en el no tras anunciar Sánchez una salida asimétrica de la alarma

Nuria Vega Madrid Lunes, 25 de mayo 2020 | Actualizado 26/05/2020 06:52h. Comenta Compartir

La salida asimétrica del estado de alarma que anticipó este fin de semana Pedro Sánchez no altera la posición del PP, que en caso de que el Gobierno solicite la autorización del Congreso para una sexta prórroga mantendrá su voto en contra. El líder de los populares tachó de «aberración constitucional y jurídica» el mantenimiento de la declaración que rige desde el 14 de marzo, incluso con el anuncio del jefe del Ejecutivo, que trasladó el domingo a los presidentes autonómicos que en los próximos días habrá territorios que abandonen la actual situación extraordinaria. «Tenemos que estar fuera de la excepcionalidad constitucional ya», zanjó Pablo Casado.

La previsión de Sánchez ha tenido una acogida desigual en los territorios gobernados por el PP. Si el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, abogó el domingo tras la videoconferencia autonómica con el jefe del Ejecutivo por que la comunidad que preside pueda salir del estado de alarma dentro de dos semanas, el dirigente andaluz, Juanma Moreno, aseguró no comprender qué reglas guían la salida «a la carta». Mientras, el responsable de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entiende que la reflexión sobre un final asimétrico se ha planteado con «demasiada antelación».

Casado, sin embargo, no se detuvo en la salida desigual. El líder del PP no ve ya la vigencia de la declaración de alarma, «ni de forma indiscriminada ni de forma parcial», y este lunes reprochó que se haya actuado como en «un Estado de control absoluto»: «Jamás en España se había decretado un toque de queda a cierta hora, en la historia democrática, me refiero, no sé si en el 23-F, esa noche, hubo restricciones».

El Gobierno aún no ha resuelto si pedirá la ampliación del plazo para mantener el estado de alarma aun en otras condiciones o para algunas áreas. La ley de 1981 que regula esta situación contempla en el artículo cuarto que la excepcionalidad pueda regir «en todo o en parte del territorio nacional». Pero el Ejecutivo no ha avanzado cómo se procedería. El domingo sí se abrió a estudiar la posibilidad de reducir el tiempo de permanencia en cada fase de la desescalada, lo que aceleraría el proceso de salida.

A juicio del líder de los populares, esa transición no se está haciendo bien y acusó al Gobierno de avanzar con «bandazos», a «trompicones», como «pollo sin cabeza».

Legislatura de 4 años

Las alianzas en el Congreso también merecieron el reproche de Casado, que censuró el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de la abstención de la izquierda abertzale la semana pasada en la prórroga de la alarma. Molesto con que el Ejecutivo responsabilice al PP de la búsqueda de respaldos alternativos por la retirada de su apoyo en el Congreso, instó a los dirigentes del PSOE a pronunciarse sobre si «quieren que su Gobierno dependa de los proetarras». «Por menos que esto –señaló– a Sánchez le hicieron dimitir como secretario general».

En este contexto, no parece que sea posible un acercamiento entre el Ejecutivo y los populares. El líder del PP no sólo advirtió este lunes de que su partido nunca pactará «con independentistas» sino que tampoco lo hará «con un Gobierno que tiene como vicepresidente a un partido comunista como es Podemos».

Cargos del PP creen que el Ejecutivo de coalición no resistirá. Casado, sin embargo, que concedió la primera rueda de prensa presencial al entrar la Comunidad de Madrid en fase 1, no se pronunció sobre si contempla una legislatura para 4 años. «Es algo que iremos viendo». En todo caso, los populares trabajan ya en su «alternativa».