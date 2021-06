Casado se niega a hablar de la imputación de Cospedal en Kitchen Dirigentes populares afirman que el Gobierno busca una cortina de humo para distraer la atención sobre los indultos del 'procés' El presidente nacional del PP, Pablo Casado, este jueves en Ceuta. / EFE / Atlas RAMÓN GORRIARÁN Madrid Jueves, 3 junio 2021, 20:58

Pablo Casado se negó a comentar la imputación de Dolores de Cospedal en la causa de la 'operación Kitchen'. Recordó que hace cuatro meses anunció que no iba a hablar de casos judiciales del pasado y este jueves, durante una visita a Ceuta, fue coherente. A lo más que llegó fue a decir que no tenía información de la trama de espionaje al extesorero del PP.

El enfado entre los dirigentes populares es mayúsculo aunque se cuidan de exteriorizarlo y solo se explayan de puertas para adentro. No tanto por la imputación en sí de la exsecretaria general, que no cuenta con un club de fans en el partido, sino por el revés que ha supuesto para el despegue experimentado a raíz de las elecciones en Madrid del 4 de mayo. La decisión del juez Manuel García Castellón ha devuelto al primer plano un pasado que Casado y su equipo no saben como sepultar.

El líder del PP se parapetó en el compromiso contraído en febrero de no hablar de asuntos pasados sobre los que la actual dirección del partido no se considera responsable. En aquellos momentos, el PP vivía en shock tras el batacazo de las elecciones en Cataluña, que atribuyó en buena medida al juicio por la caja B del partido. Junto a aquella promesa de silencio, Casado anunció la venta de la histórica sede de la calle Génova 13 de Madrid para que se visualizara la ruptura con un pasado trufado de casos de corrupción.

Pero la pesadilla ha vuelto con la imputación de la exsecretaria general, el escalón previo a Mariano Rajoy. Ahora, una de las ideas centrales del argumentario popular es que la investigación a Cospedal no forma parte de las preocupaciones que tienen los ciudadanos. El propio Casado recurrió este jueves a ella y apuntó que la causa abierta en la Audiencia Nacional «nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del PP y mucho menos con las preocupaciones que ahora tienen los españoles», entre las que figuran, según otros dirigentes populares, los indultos a los presos del 'procés'.

«Hace cuatro meses –recordó– dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar» como líder del PP. Pero se da la circunstancia que Cospedal fue su jefa directa como secretaria general del partido cuando él era vicesecretario de comunicación entre 2015 y 2018. Además fue uno de sus principales apoyos para hacerse con el mando del partido hace tres años. Entonces se refería a ella como «mi jefa, mi amiga y una referencia política para mí indiscutible».

Fue igual de parco cuando se le preguntó por las razones para no abrir expediente informativo a Cospedal cuando sí lo hizo con el exministro Jorge Fernández Díaz cuando fue imputado en la misma causa. Se escabulló con el argumento de que no le correspondía «valorar» ese asunto, y además, añadió, no tenía «información» sobre el 'caso Kitchen'.

LOS DATOS: Silencio. El líder popular recuerda que hace cuatro meses prometió no hablar de casos de corrupción del pasado. Y este jueves, al igual que hiciera el miércoles, mantuvo su postura en su visita a Ceuta. Expediente. El Partido Popular no prevé abrir expediente a Cospedal aunque sí lo hizo con Fernández Díaz en un caso similar. Aplausos y abucheos. Los asistentes al acto de Ceuta abuchearon a los informadores que preguntaban y aplaudieron las respuestas de Casado.

Todo esto en medio de los abucheos a las preguntas de los informadores y aplausos a las no respuestas de Casado de los congregados en la conferencia de prensa al aire libre en una calle de Ceuta. Un formato que hasta ahora solo utilizaba Vox. El PP aseguró que no eran militantes convocados para que acudieran. «Eran ciudadanos que se han parado espontáneamente» a escuchar a Casado y al presidente de Ceuta, Juan Vivas, explicaron fuentes del partido.

Otros dirigentes populares fueron más generosos en su respuesta, como el portavoz del partido, José Luis Martínez Almeida, quien acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «querer desviar la atención de los indultos a los presos del 'procés'» al socaire de la imputación. El también alcalde de Madrid obvió que la decisión es de un juez. Defendió asimismo la presunción inocencia de Cospedal y aunque dijo que no quería alimentar la dinámica del «y tú más», sacó a colación el caso de los ERE de Andalucía y el procesamiento de dirigentes de Unidas Podemos.