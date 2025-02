Casado pone el foco en Sánchez y le exige el cese de su vicepresidente segundo

Nuria Vega Madrid Viernes, 14 de agosto 2020, 19:16 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

Pablo Casado apuntó este viernes en dirección a la Moncloa por la continuidad de Pablo Iglesias en el Gobierno. El líder del PP reclamó al jefe del Ejecutivo la salida de su vicepresidente segundo del Consejo de Ministros una vez abierta la investigación sobre las cuentas de Podemos e imputado el partido como persona jurídica. «Con la misma vara de medir de Pedro Sánchez, ahora mismo tendría que cesar a Pablo Iglesias», aludió a la exigencia de responsabilidades políticas en el pasado a la formación conservadora por escándalos de corrupción.

Casado hizo un alto en el descanso estival en Almería para participar en una convocatoria de partido junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ya el miércoles, sin embargo, había avanzado vía Twitter el mismo argumento para plantear el cese de Iglesias. Recordó entonces a Sánchez la moción de censura que promovió en 2018 para desalojar a Mariano Rajoy del poder tras la sentencia del caso Gürtel. La Audiencia Nacional condenó en aquella ocasión a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo.

Este viernes, además, Casado censuró que el jefe del Ejecutivo se limitara a trasladar su respeto por la independencia de los jueces preguntado esta semana, tras el despacho con Felipe VI en el Palacio de Marivent, por las causas que afectan a su socio de Gobierno. «Verle decir que no tiene nada que opinar sobre que su vicepresidente tenga un caso de corrupción que su exabogado dice que es mucho más grave que el de Filesa, pues a mí me parece que no es aceptable», zanjó.

Los populares, que se han movilizado junto a Ciudadanos en el Congreso para que se convoque la Diputación Permanente e intentar forzar que este mes comparezca Iglesias en un pleno extraordinario, han encontrado en el horizonte judicial de Podemos un argumento añadido de oposición contra Sánchez. En los últimos días han ligado, incluso, el futuro del jefe del Ejecutivo al de su socio. «Tanto monta, monta tanto», señaló el miércoles el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.

Los contagios

El otro frente político de este agosto, además de la controversia motivada por el real decreto sobre el uso de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, es la gestión de la epidemia. El líder de los populares cree que el país está inmerso en una «segunda oleada» de coronavirus y responsabiliza al presidente del Gobierno de las cifras de contagios. «Esta oleada ha pillado a Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote igual que la primera le pilló convocando las manifestaciones del 8 de marzo», acusó al jefe del Ejecutivo de «irresponsabilidad» e «imprevisión».

A su juicio, es necesaria una mayor coordinación con las comunidades autonómas, que están manejando los rebrotes, pero también trabajar en planes de anticipación. «Las pandemias son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Sanidad, el Gobierno tiene que dejar de estar de vacaciones», volvió a criticar la gestión gubernamental.

El Ministerio de Sanidad anunció, tras reunirse con las comunidades autónomas, once nuevas medidas, entre las que se incluye el cierre de discotecas y bares de copas, para intentar controlar la propagación del virus. «Por detrás de la pandemia. Absolutamente insuficiente», publicó en las redes sociales quien ha ejercido de portavoz del PP en la comisión de reconstrucción del Congreso, Ana Pastor. La dirigente popular se confesó «sorprendida» por que no figuren actuaciones específicas «sobre el sector transportes, aeropuertos y puertos».