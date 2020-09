Casado se prepara para el 'caso Kitchen': «Caerá quien tenga que caer» Casado, el pasado viernes, en Arroyomolinos, en una imagen cedida por el PP. / EFE / David Mudarra El líder del PP recuerda que los afectados se quedaron fuera de las listas electorales aunque advierte sobre las «penas de telediario» | Recupera su propuesta para impulsar ya en el Congreso una comisión de investigación sobre la gestión de la epidemia NURIA VEGA Madrid Lunes, 14 septiembre 2020, 11:01

El presidente del PP prepara al partido para el avance de las investigaciones del 'caso Kitchen'. Los populares han trazado una línea pasado-presente para marcar distancias con posibles escándalos como el de la utilización de la Policía para el espionaje del extesorero del partido Luis Bárcenas. «Caerá quien tenga que caer», «conducta ejemplar y tolerancia cero», «no voy a pasar ni una», «quien la haga, la va a pagar», ha anticipado Pablo Casado en una entrevista en la Cadena Cope. Aun así, el líder de los conservadores ha defendido que por ahora sólo hay «un mero escrito» de la Fiscalía y ha puesto el foco en el PSOE y Podemos: «El mismo rasero para todos».

En los últimos días y «desde hace mucho tiempo», Casado no ha hablado con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por su posible implicación en el caso de espionaje. Y fue hace una semana cuando se vio por última vez con Mariano Rajoy en Galicia en la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo. Algunos cargos creen haber detectado en la cúpula un afán por distanciarse del expresidente del Gobierno, por si pudiera estar al tanto de lo que se cocinaba en uno de los departamentos de su Ejecutivo. Y, ante esa tendencia, recomiendan «tacto» a Génova.

Preguntado sobre si ha tenido alguna conversación sobre el asunto 'Kitchen' con Mariano Rajoy, el líder de los populares ha respondido que no y ha añadido que su relación con el exjefe del Ejecutivo es «muy buena» y que siempre ha reivindicado la gestión de sus antecesores. Aun así: «Dije hace dos años, y lo vuelvo a decir, que yo vengo a liderar un partido que merece la pena, que es necesario, más que nunca ahora que vuelven a pintar bastos, pero eso también ha de casarse con la regeneración y la exigencia de máxima ejemplaridad a cualquier cargo político o electo».

Fuentes populares abogan por una suspensión provisional de militancia si en los próximos días Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal fueran citados a declarar como investigados. De momento, Casado asegura que el 'caso Kitchen' no le inquieta. «Por ahora, no me preocupa, porque el señor Martínez (Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad), que es el único imputado, no está afiliado al PP. Lo que tengo que decir es que si un juez dice que esas informaciones se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no sólo me preocupará, sino que me ocupará y tomaré todas las medidas que nuestros estatutos ya contemplan». En ese caso, ha hablado de «indignación».

«Juicios paralelos»

En el PP se combinan estos días dos mensajes: la distancia con un pasado de casos de corrupción y la denuncia de lo que los populares siempre han denominado doble vara de medir y «penas de telediario». «Resulta que este partido tiene que llevar una semana contestando, cuando los señores de Podemos han visto cómo declaraba su extesorero, que dice que hay una trama peor que Filesa y Gürtel, o cuando el señor Sánchez tiene a tres consejeros de Chaves y Griñán», ha apuntado Casado a otras formaciones.

De momento, tal y como lo ve, sobre las últimas revelaciones del 'caso Kitchen', lo que hay es un escrito de la Fiscalía -cuya dirección, con la exministra de Justicia Dolores Delgado al frente, cuestionan los populares-. Aun así, también ha reconocido que algunos de los afectados por las investigaciones -no ha citado a Martínez o Fernández Díaz- «pretendieron ir en listas electorales» y se les denegó la solicitud. «¿Por qué? Porque ya había alguna evidencia, en este caso indiciaria, en un proceso de instrucción judicial».

Comisión de investigación sobre la pandemia

Mientras tanto, el PP quiere centrar la atención en la gestión del Gobierno, y Casado reunirá hoy mismo a la dirección de sus grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado para impulsar la comisión de investigación sobre cómo se ha manejado el Ejecutivo en la epidemia. Los populares pretenden «determinar las negligencias y sus responsabilidades políticas».

El curso empieza agitado. Mientras PSOE y Unidas Podemos promueven que el caso'Kitchen' se revise en el Congreso, los populares ponen el foco en la gestión de la pandemia y Vox prepara su moción de censura. En el PP aún no han decidido el sentido de su voto en este último debate. Queda descartado el apoyo, como ha garantizado Casado, pero no la abstención.