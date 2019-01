Cascos: «En Foro hay amplia disponibilidad para dialogar y acordar con cualquier partido con el programa como eje» Álvarez-Cascos, durante el balance de su programa 'Asturias, Centenarios 2018'. / EFE Ha recordado que los acuerdos pueden ser de muchos tipos y se pueden hacer también «el día siguiente a las elecciones» EUROPA PRESS Oviedo Miércoles, 9 enero 2019, 14:51

El vicepresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha mostrado este miércoles la total predisposición de su formación a llegar a acuerdos con «cualquier otro partido», bien de coalición o bien posteriores a las elecciones, siempre y cuando exista una coincidencia en el programa. «Estamos actualizando nuestro programa y el mismo sería el eje de cualquier acuerdo con cualquier fuerza política, un programa en el que el único dogma es Asturias. En Foro hay amplia disponibilidad para dialogar y acordar con cualquier partido con el programa como eje», ha insistido Cascos que ha reiterado que a su formación «el tema del reparto de escaños no le ocupa ni le preocupa».

El fundador de Foro se manifestaba así ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un acuerdo con el PP para presentarse en coalición a las próximas elecciones. Cascos no ha querido dar nada por cerrado y ha insistido en la capacidad de diálogo demostrada por su candidata, la actual alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y ha recordado que los acuerdos pueden ser de muchos tipos y se pueden hacer también «el día siguiente a las elecciones».

Sobre si el nombramiento de Teresa Mallada para encabezar la lista del PP en el Principado puede facilitar ese acercamiento de Foro a los 'populares', Álvarez-Cascos ha insistido en que su formación nunca ha analizado las decisiones de otros partidos. «Foro tiene un manual de estilo y no hacemos valoraciones ni comentarios sobre otros partidos. Nosotros tenemos desde hace tres meses elegida y proclamada una candidata que además ha demostrado ser la que mayor capacidad de diálogo tiene», ha dicho.

Álvarez-Cascos no obstante ha indicado que tampoco hay que perder la memoria y en este sentido ha incidido en que en el año 2012 en Asturias los acuerdos eran entre el PSOE y el PP. Así mismo ha indicado que «quien recuerde la coalición de Foro con PP en 2015 y 2016 tendrá que recordar que el acuerdo más importante es el programa específico para Asturias y sin el mismo no hubiese existido la coalición».

Buena relación

Ante la insistencia de las preguntas de la prensa, Cascos ha manifestado que Foro aún no ha hablado de un posible acuerdo en base al programa con ninguna formación, algo para lo que dijo «aún es pronto». Si ha indicado que habla frecuentemente con el líder nacional del PP, Pablo Casado, con quien «desde hace muchos años tiene la fortuna de tener una muy buena relación, amistosa por lo que no hay ninguna dificultad para hablar, cosa que no ha ocurrido siempre con los cargos del PP».

«No hemos dado el paso de presentar a los demás partidos el programa específico para Asturias, igual es un poco prematuro. La prioridad para Foro es resolver y aportar soluciones para los múltiples problemas que tiene Asturias, desde Alcoa a la ausencia de política cultural o el abandono del campo», ha insistido. En este sentido ha recalcado que «pueden estar seguros que si hay una coincidencia de programas con una fuerza política los acuerdos serán posibles por parte de Foro. A partir de ahí el tipo de acuerdo es múltiple puede ser de coalición, de legislatura, de gobierno... eso será una segunda parte».

Preguntado si en esas formaciones con las que llegar a acuerdos incluye a VOX y sobre su opinión respecto a su programa, Álvarez Cascos ha indicado que «cada partido tiene que mirar hacía si mismo, porque si mira a los demás es que no creen en sus posibilidades». «Nosotros somos un partido independiente, que representamos los intereses de los asturianos sin interferencias desde fuera de Asturias. No se cuál es el grado de influencia de una dirección nacional», ha manifestado.

Ha añadido que todo lo dicho sobre la predisposición al diálogo vale para todo pero con el añadido de que en Foro las decisiones que afectan a un ayuntamiento las adoptan los órganos directivos municipales. «Es la dirección de Foro en cada municipio quien decide lo más importante en esos municipios y no lo hace la dirección regional, eso día, no hay ni habrá imposiciones ni por supuesto habrá trueques», concluyó Cascos.