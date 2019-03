Castañón denuncia el aislamiento de Asturias: «No es normal que estemos pagando el peaje del Huerna» Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos por Asturias. / EFE. La diputado efiende la cooficialidad del asturiano para no vulnerar derechos y afirma que los que se oponen son «cuatro gatos» EUROPA PRESS Oviedo Martes, 19 marzo 2019, 12:34

La cabeza de lista de Unidas Podemos por Asturias al Congreso de los Diputados, Sofía Castañón, se ha referido a los problemas de «aislamiento» que sufren los asturianos en materia de conectividad por diferentes medios. Una de las cuestiones que ha criticado es el mantenimiento del peaje del Huerna, en la autopista AP-66, que une Asturias con León. «No es normal que estemos todavía pagando el peaje del Huerna, cuando en 2004 el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya prometía suprimirlo«, ha recordado.

A juicio de Castañón, el del peaje del Huerna es uno de los problemas de infraestructuras que sufren los asturianos, que padecen un aislamiento también en lo relativo a las conexiones aéreas con un aeropuerto carente de vuelos nacionales e internacionales. «Y eso con tanta gente de mi generación que ha tenido que emigrar y que se encuentra con dificultades físicas para volver», ha indicado la representante política asturiana. Tampoco ve que se haya hecho lo suficiente para que Asturias goce de una buena red de cercanías en el Principado. «La mejora de las infraestructuras no sólo pasa por solucionar los problemas de las que salen, sino también de las que existen en el territorio», ha comentado en una entrevista concedida a Europa Press.

Castañón aprecia además déficit de infraestructuras en los problemas de comunicación con el suroccidente asturiano o que determinadas vías interurbanas de Gijón estén utilizadas para sacar fuera todo lo que viene de El Musel. En este punto, la aún diputada de Unidos Podemos ha querido lanzar una reflexión acerca de la hipocresía que detecta en algunos supuestos defensores de la minería del carbón, a los que no les preocupa de dónde viene el carbón que llega a Gijón o cuántas manos «manchadas de sangre» han tenido que utilizarse en sus países de origen.

Transición energética

A quienes acusan a Podemos de apostar por una descarbonización acelerada o express, Castañón responde que los plazos para ese proceso de transición energética no lo marca Podemos, sino que los determinó la Unión Europea cuando su partido ni siquiera existía. «El PP y el PSOE deberían dar unas cuentas que no están dando de lo que votaron en Europa sobre este asunto en su día», ha remarcado.

Así, ha insistido en la necesidad de que en este asunto «no se engañe a la gente» y ha considerado necesaria una auditoría de los fondos mineros que llegaron a Asturias, con «un montón de dinero que se fue no se sabe a donde». Esos millones, ha añadido, no han servido para ayudar a las comarcas mineras. Frente a ese modelo de gestión, Castañón apuesta por una ley que encare el proceso «de frente», que entienda que por cada puesto de trabajo que se pierda en las cuencas se tienen que generar dos, y que se usen con responsabilidad los fondos para la transición. «No es difícil si uno no se vende a los intereses de las compañías eléctricas, del Ibex 35 o de Goldman Sachs», ha subrayado.

Cooficialidad

A nivel general, Castañón considera que desde el Congreso de los Diputados «falta compromiso» con Asturias y se echa de menos que se la reconozca como nacionalidad histórica. «Muchas veces se piensa antes en Cataluña, Euskadi, Galicia, incluso Canarias y se obvia la nacionalidad histórica que supone Asturias», ha manifestado. Preguntada por la lengua asturiana, la candidata espera que la cooficialidad pueda ser una realidad pronto. «Si no se produce, se estarían vulnerando derechos», ha respondido al respecto. Los hablantes de asturiano, a día de hoy, ven cómo esos derechos son quebrantados, afirma Castañón.

«La sociedad asturiana no tiene ningún inconveniente en que el asturiano sea oficial», ha explicado, añadiendo que es importante el sector de la población que defiende «militantemente» que se reconozca de una vez ese derecho. A quienes se oponen a la cooficialidad se refiere como «cuatro gatos» y ha dicho que esto pudo comprobarse cuando organizaron una concentración en Gijón para oponerse. «No es de recibo que una representación tan raquítica esté impidiendo el reconocimiento de un derecho», ha señalado.

Sofía Castañón ha indicado que en este tema solamente falta «voluntad política» y ha recordado que la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE aprobó en el congreso en el que se eligió a Adrián Barbón como secretario general la defensa de la cooficialidad. Castañón considera que ya no hay excusas para acometer esa reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias para incluir este asunto, entre otros temas.

IU

La candidatura de Unidas Podemos por Asturias ha experimentado cambios. El acuerdo a nivel nacional establecía que la posición de IU en la lista era el del tercer puesto de la lista. Sin embargo, Podemos decidió ceder y les ha ofrecido el puesto número dos. Sin embargo, se escuchan voces en la coalición que son partidarias de no ir conjuntamente con Podemos a las próximas elecciones generales. Por ejemplo, la candidata a la Presidencia del Principado, Ángela Vallina, se pronunció en ese sentido hace una semana.

Preguntada por este asunto, Sofía Castañón ha querido apelar a la «responsabilidad política e histórica que tiene la militancia de IU». Existe, ha dicho, la posibilidad de seguir avanzando en ampliar determinados derechos y ante algo así, poco importa si Podemos e IU se llevan más o menos bien. «Hay diferencias que son legítimas, no hay que renunciar a ellas, pero es no quita para que podamos trabajar bien en común», ha explicado. A pesar de que algunas personas con determinada visibilidad puedan emitir opiniones en sentido contrario, la diputada asturiana ha dicho que confía en la militancia de IU y que la experiencia de estos tres años en Unidos Podemos, junto a IU, ha sido «buena» y, por tanto, «reeditable».