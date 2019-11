Celaá, sobre la concertada: «La elección de centro no está en la Constitución» La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá. / EFE La ministra aprovecha un foro de colegios religiosos para reabrir el debate sobre la educación concertada en un gesto hacia Podemos KOLDO DOMÍNGUEZ Viernes, 15 noviembre 2019, 03:37

Sabía dónde estaba y la reacción que iban a tener sus palabras. Pero la ministra de Educación portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, decidió ayer aprovechar su presencia en un foro de más de 2.000 representantes de colegios religiosos para lanzar un torpedo a la línea de flotación al sistema de educación concertada, sobre todo la confesional: «Del concepto de libertad de enseñanza (que está recogida en la Constitución) deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir», se arrancó la ministra. «De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que pueden tener los padres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución española», lanzó.

Estas afirmaciones las realizó la ministra durante la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas (representan el 15 % del total del sistema y el 58 % de la enseñanza privada-concertada), que se celebra hasta el sábado en Madrid y en el que se dan cita más de 2.000 directores, profesores y titulares de centros educativos católicos.

Durante su intervención, que fue acogida con murmullos por los asistentes, Celaá dijo que «la libertad de enseñanza ha sido representativa de aquellas posiciones que postulaban una defensa activa de los centros educativos en manos privadas frente a la posición de los poderes públicos como sujetos educativos».

«Que esta expresión haya significado usualmente esto en la historia de nuestro país –prosiguió la ministra de Educación– no implica que su utilización por la Constitución española responda a las premisas históricas descritas». Y continuó: «No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27», enfatizó.

Artículo 27

Cabe recordar que el artículo 27 de la Constitución dice en su punto 1: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza». También, en el punto 3 señala que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

El auditorio reaccionó con murmullos de desaprobación a las palabras de Celaá. La ministra acababa de decirles que la Carta Magna sí protege el derecho a la educación de los niños, pero no la libertad que tienen las familias para elegir centro –en referencia a los religiosos que mantienen conciertos con el Estado–. Para los responsables de estos colegios, en cambio, la Carta Magna sí la ampara. La discrepancia viene de la diferente interpretación que hacen ambas partes de varias sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas con las leyes educativas.

Pero detrás de la polémica subyace la visión crítica que tiene el PSOE, pero sobre todo Podemos, del sistema concertado y su cada vez mayor relevancia. En España un tercio de los alumnos asisten a centros concertados –en Asturias lo hacen 23 de cada cien alumnos y 5 de cada cien lo hacen en la privada no concertada–. De ahí que las palabras de Celaá se interpretarán, desde amplios sectores de la derecha, como un gesto hacia el partido morado sólo unos días después de la firma del preacuerdo de gobierno de coalición suscrito por el líder socialista, PedroSánchez, y el de Podemos, PabloIglesias. El tiempo dirá si esta declaración se queda en un mero globo sonda, es el inicio de un debate político o el avance de la política que PSOE-Podemos quieren desarrollar en materia de Educación.

El PP pide explicaciones

Las reacciones políticas a ñlas declaraciones de Celaá no tardaron en llegar.El líder del PP, Pablo Casado, pidió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que aclare si comparte lo dicho por su ministra de Educación. «¿Es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical?», se preguntó el presidente delPartido Popular.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Casado recalca que la libertad de enseñanza «es fundamental» en democracia y está garantizada por la Constitución. «Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología», concluyó el presidente del PP.