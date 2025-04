El Consell de la discordia independentista Puigdemont preside el Consel per la República y exige seguir dirigiendo el 'procés' soberanista desde su base en Waterloo

Está en el centro de la negociación entre ERC_y Junts. Pero se sabe poco del Consell per la República. Lo preside Carles Puigdemont y exige tener un papel institucional. ERC_se niega.

¿Qué es el Consell?

Es una entidad privada con sede en Waterloo que trata de arrogarse funciones institucionales sin tenerlas, y que nació como un gobierno catalán en la sombra, tras el 155. Tiene como «misión» «hacer efectivo el mandato del 1-O», es decir, que la república proclamada el 27-O se «haga realidad», según se dice en sus estatutos.

¿Cuándo se creó?

Nació el 8 de marzo de 2018, en la llamada Casa de la República, en Waterloo, y el acto fundacional se celebró en el Palau de la Generalitat el 30 de octubre de 2018.

¿Quién forma parte?

Carles Puigdemont es el presidente y Toni Comín, el vicepresidente. Junts controla la dirección. También forman parte del consejo de gobierno Clara Ponsatí (Junts), Lluís Puig (Junts), Aurora Madaula (Junts), Toni Castellà (Demòcrates), Elisenda Paluzie (ANC), Guillem Fuster (Poble Lliure, CUP), Isaac Peraire (ERC), Neus Torbisco (doctora en Derecho), Lluís Llach (cantante), Enric Folch (SI), Jordi Pesarrodona (IE), Josep Serra (MES), Albert Aragonès (Reagrupament) y Toni Roderic (Verds).

¿Cuál es su estructura?

El Consell tiene una asamblea de representantes (una especie de parlamento paralelo), que en su versión fundacional está integrada por los diputados de Junts y ERC elegidos en las elecciones de 2017. La próxima se elegirá a través de elecciones entre los socios de la entidad. Otra parte de la asamblea seguirá integrada por diputados autonómicos y concejales. El presidente del Consejo lo elige esta asamblea. El presidente escoge su gobierno.

¿Cuántos inscritos tiene?

El objetivo era llegar al millón de socios, pero se ha quedado en 94.000. Cada uno paga un mínimo de diez euros.

¿Cómo se financia?

«Con la aportación única y exclusiva de los ciudadanos que se adhieren, lo que nosotros llamamos el censo republicano», afirman fuentes de la entidad. Pero hay muchas dudas sobre otras fuentes privadas y opacas.

¿De dónde emana su autoridad?

Según sus estatutos, su legitimidad procede del mandato del 1-O. Fuentes de la entidad apuntan que la supuesta «legitimidad democrática» se la da que los primeros miembros de la asamblea fundacional son diputados electos. «Gracias a tener una estructura que emana de la legitimidad democrática de las urnas, hará sus propias elecciones en junio», apuntan desde el Consejo.

¿Tiene competencias?

Es una entidad privada ajena a las instituciones. «Una de sus mayores y más preciadas utilidades es que se sitúa fuera los tentáculos del Estado español, lo que nosotros llamamos espacio libre europeo», señalan en la entidad. El Consell lleva a cabo «todas aquellas acciones independentistas que no se podrían hacer desde una autonomía», añaden.

¿Por qué es un escollo en las negociaciones entre ERC y Junts para la investidura de Aragonès

Esquerra y la CUP siempre se han sumado a regañadientes al Consell. Lo consideran un «chiringuito» de Puigdemont para seguir ejerciendo el liderazgo en la política catalana desde la sombra. Junts, en cambio, exige que esta organización tenga capacidad de decisión en la estrategia a seguir en Madrid y sobre qué hacer si la mesa de diálogo encalla. Aragonès advirtió de que no aceptará «tutelas», pero al mismo tiempo se abrió a dar un papel al Consell durante la legislatura. Esquerra_propone reformularlo, Junts no lo descarta, siempre y cuando no se cuestione el liderazgo de Puigdemont.

¿Cuáles son las principales iniciativas impulsadas hasta ahora?

Ha ejercido de lobby independentista en Bruselas y otros países europeoa, y ha tratado de presentarse como la 'Casa de la república en el exilio'. Lanzó el documento 'Preparémonos', con el que Puigdemont intenta fijar la estrategia secesionista abogando por la confrontación. Organizó un gran acto hace un año en Perpiñán, ha lanzado el DNI_catalán y según fuentes de la entidad ha tejido una red diplomática a favor del 'procés' y lidera la batalla jurídica en Europa contra la justicia española.