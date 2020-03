Corinna detallará las operaciones del CNI para proteger al Rey La empresaria danesa declarará en el juicio del servicio secreto contra Villarejo sobre las «amenazas» que sufrió de Sanz Roldán en 2012 MATEO BALÍN Madrid Sábado, 7 marzo 2020, 08:15

Corinna Larsen tiene previsto detallar en sede judicial la «larga campaña» contra ella llevada a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre abril y junio de 2012. Una «operación encubierta» que presuntamente lideró en persona su exdirector, el general Félix Sanz Roldán, para recuperar sin éxito, según la empresaria danesa, «documentos sobre negociaciones financieras y empresariales del rey Juan Carlos y otros miembros de la Casa Real».

Los detalles de estas actividades aparecen en una «declaración jurada» voluntaria que Corinna hizo ante un notario en Londres en abril de 2019. Las siete páginas de anotaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, han sido admitidas por el Juzgado de lo Penal 8 de Madrid en el juicio que se celebrará el lunes 23 de marzo.

Esta vista oral dirimirá si el comisaria jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por la 'operación Tándem' que investiga la Audiencia Nacional, cometió un delito de acusación o denuncia falsa contra el CNI como institución. Los hechos se remontan a la entrevista realizada por Villarejo en el programa 'Salvados' de La Sexta en junio de 2017, cinco meses antes de su detención por una ristra de delitos enmarcados en sus actividades parapoliciales.

La exámiga íntima del monarca hizo esta declaración en apoyo de la defensa del comisario. El objetivo es dar veracidad a las acusaciones que Villarejo vertió en esta entrevista contra Sanz Roldán, de quien dijo que «amenazó de muerte» a Corinna para recuperar unos documentos que comprometían al Rey.

En esa línea, la empresaria de 55 años explicó que en 2012 el director del CNI llevó a cabo «amenazas» contra su seguridad para recuperar papeles, correspondencia personal y evidencias de la «relación» que mantuvo con el Rey. Todo se torció a partir del viaje a Botsuana, en abril de ese año, y el accidente que tuvo éste al romperse la cadera. Después vino el famoso «lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir», que don Juan Carlos pronunció al salir del hospital. «En aquel momento la romántica relación había llegado a su fin (...) Tras ese viaje percibí que era una amenaza para la Familia Real», explicó Corinna, que declarará en el juicio del 23 de marzo por videconferencia.

«Las ocho cajas negras»

Corinna detalla que días después se enteró de un seguimiento de agentes del CNI en un viaje que hizo a Brasil. En mayo siguiente, «el general Roldán organizó una operación encubierta en su hogar y en la oficina de Mónaco» a través de la empresa de seguridad privada Algiz. Pero su verdadro propósito, confiesa en el acta notarial, no era protegerla sino que los agentes secretos «pudieran llevarse las ocho cajas negras con los documentos».

Corinna, que este miércoles desveló a través de su abogado inglés que ese mismo año recibió una millonaria «donación» del Rey por el «cariño» que le tenía a su familia -el periódico 'Tribuna de Ginebra' cifra en 65 millones de euros, una operación que investiga la Fiscalía suiza-, afirma que la «misión del general» no pudo completarse y que salió de Mónaco «con la mayoría de los documentos intactos».

El siguiente episodio ocurrió en Londres, relata. Sanz Roldán se reunió con ella en un hotel y le conminó a colaborar entre supuestas «amenazas» implícitas. Y en junio siguiente hubo un correo en el que se mencionaban posibles consecuencias a su reputación empresarial. Lo ocurrido allí se incluirá en una demanda que Corinna presentará ante la justicia británica.