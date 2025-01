Detienen a un exdirigente de IU en Galicia por una denuncia de agresión sexual a una menor

Agentes de la Guardia Civil detuvieron este martes a Xabier Ron, ex diputado autonómico de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y candidato a la Alcaldía de Santiago de Compostela por IU, en una operación iniciada, según ha adelantado La Voz de Galicia, a raíz de ... una denuncia por agresión sexual a una menor de edad, por lo que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Los agentes han registrado material informático del centro en el que trabaja como docente de la asignatura de lengua francesa en Pontedeume (A Coruña). Fuentes próximas a la investigación señalan que lo que se buscaba, esencialmente, en los archivos informáticos de Ron registrados en el instituto, eran fotografías, que no consta que hallasen

Ron fue elegido diputado en el Parlamento Gallego en las elecciones autonómicas de 2012. Concurría dentro de la lista de AGE, liderada por Xosé Manuel Beiras y la entonces coordinadora de Esquerda Unida, Yolanda Díaz. La coalición, que se presentaba por primera vez, logró nueve escaños en aquella cita electoral.

Desde la Secretaría de Organización de Esquerda Unida se ha comunicado que «Xabier Ron no forma parte de ningún órgano de gobierno de Esquerda Unida, al menos desde hace ocho años. Además, en los últimos años no ha tenido ningún contacto con Esquerda Unida. De la misma forma, no pertenece a ningún órgano directivo de Izquierda Unida, circunstancia que se puede comprobar consultando la página web oficial de Izquierda Unida, donde se enumeran las personas que forman parte de la dirección federal.». También se indica que «asumimos la presunción de inocencia como principio fundamental del Estado de derecho y confiamos en que la Guardia Civil continuará con sus investigaciones garantizando la seguridad de la comunidad en el caso de que se haya cometido algún delito».