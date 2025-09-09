El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carolina Perles, exesposa de José Luis Ábalos. Telecinco

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

La exesposa de José Luis Ábalos detalla en Telecinco un presunto episodio de malos tratos del diputado, amenazas veladas, el pago por sexo, el hallazgo de «pastillitas azules» y un «cambio de actitud» cuando éste conoció a Koldo, «un matón que graba a la gente que le ha dado todo»

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:03

Carolina Perles, la tercera esposa del exministro José Luis Ábalos, ha relatado en el programa de Telecinco 'El precio de la corrupción' sus 20 años ... de relación, 13 de ellos de matrimonio, y su visión como testigo de referencia del ascenso y caída del que fuera secretario de Organización del PSOE, investigado por graves delitos en la causa especial que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  6. 6 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  7. 7

    Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»
  8. 8 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  9. 9 Emoción y reivindicación en la entrega de las Medallas de Asturias 2025
  10. 10

    Mónica Oviedo, presidenta de COCEMFE Asturia: la abogada tenaz de las personas con discapacidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»