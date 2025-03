Echenique: «Menos mal que gobernamos nosotros y no el PP de Díaz Ayuso» El portavoz de Unidas Podemos cree que habría que lamentar miles de muertos más con Pablo Casado en la Moncloa

aNDER aZPIROZ Miércoles, 20 de mayo 2020, 11:29 | Actualizado 17:02h. Comenta Compartir

No estaba presente en el hemiciclo, pero Isabel Díaz Ayuso fue la gran protagonista en la intervención del portavoz de Unidas Podemos. Pablo Echenique ha utilizado la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la región más castigada por el coronavirus, para defender la labor del Gobierno de coalición e hipotizar qué hubiera ocurrido con Pablo Casado en la Moncloa, quien pone a Díaz Ayuso como un ejemplo de gestión. «Si yo fuera usted, señor Casado, estaría atento al retrovisor. Nuestra particular Trump castiza parece haberse propuesto convertirse en la líder de la oposición al Gobierno, y ya sabe que líder de la oposición sólo hay uno», ha avisado.

«Menos mal que estamos nosotros en el Gobierno y no ustedes», ha señalado Echenique, quien ha dado por sentado que el líder del PP no hubiera resistido la presión de los empresarios para que no se decretará el confinamiento total. «Tendríamos miles de muertos más», ha zanjado el dirigente de Podemos.

Vídeo. Errejón avisa de que el bloque de la investidura «se desvanece». EP

Reconstruir alianzas

Más País, la formación de Íñigo Errejón, es el único aliado en la izquierda que mantendrá el Gobierno de coalición en esta prórroga del estado de alarma. Se trata en cualquier caso de un apoyo muy crítico. El exdirigente de Podemos ha exigido que se reconstruya la mayoría que permitió la investidura el pasado enero. «A los aliados hay que cuidarlos«, ha señalado Errejón, quien ha insistido en que no dan un cheque en blanco al Ejecutivo. Y ha recordado que si en el apoyo de los dos diputados de Más País la prórroga no saldría adelante.

El enfado de Compromís

El distanciamiento entre el Gobierno y Compromís es un hecho desde la semana pasada. Hoy el diputado de la formación valenciana, Joan Baldoví, se descuelga del apoyo a la prórroga por primera vez.

Vídeo. Baldoví votará en contra de prorrogar el estado de alarma. EP

Compromís lo hace por su descuerdo con la fórmula elegida por el Ejecutivo para repartir los fondos de ayuda a las comunidades autónomas. «Quiero que me vean la cara de decepción con el Gobierno», ha señalado Baldoví antes de destacar que los hospitales valencianos no se pagan con aire.