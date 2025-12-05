El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco

Las juventudes de la izquierda abertzale echan abajo la estructura que coronaba una pequeña colina en Rivabellosa, un acto vandálico contra los «símbolos españoles»

Elena Jiménez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:14

Las juventudes de la izquierda abertzale, Ernai, han tumbado esta madrugada el último toro de Osborne de Euskadi, ubicado en el término de Rivabellosa y ... visible desde la A-1. El derribo, que ha sido reivindicado por ellos mismos a través de sus redes sociales, lo justifican al decir que «los símbolos españoles no tienen cabida en Euskal Herria». El acto vandálico, según el vídeo que han difundido, se ha producido de noche y en él se puede ver como sierran la estructura metálica desde la base. Este elemento está considerado patrimonio cultural y artístico.

