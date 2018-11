España espera una declaración de Londres para levantar su veto al Brexit El secretario de Estado para la UE, Marco Aguiriano (dcha.), junto al diputado popular José Luis Ayllón. / Efe El texto debería asumir la petición de España sobre la relación futura respecto a Gibraltar SALVADOR ARROYO Corresponsal en Bruselas Viernes, 23 noviembre 2018, 16:29

El Gobierno español ha supeditado a una declaración del Ejecutivo británico que supuestamente aceptaría el papel clave que tendría España en cualquier negociación sobre el futuro de Gibraltar, el primer paso para levantar su amenaza de veto a los documentos del 'Brexit'. Una «promesa» de Londres, según el secretario de Estado para la UE, Exteriores y Presidencia del Gobierno tendrían que valorar en última instancia si termina «siendo suficiente» para que el Consejo Europeo del domingo se desarrolle sin sobresaltos.

Aguiriano ha desvelado este movimiento contrarreloj tras la reunión de los 'sherpas', como se conoce en el argot comunitario a los enlaces directos de los gobiernos, que se ha celebrado esta mañana en Bruselas. «Los 27 y la Comisión, sin fisuras, han ofrecido un paquete de acuerdo que intenta cumplir con las exigencias y objetivos del Gobierno de España. Han ido todo lo lejos que pueden ir conforme al Derecho comunitario», indicó antes de referirse a que «incluso han mejorado el texto que habíamos planteado en cuanto a la declaración política» (la relación futura UE-Reino Unido).

Se refería a ese artículo o cláusula aclaratoria que él mismo dijo este jueves que llegó a estar en una versión anterior del documento, y que había desaparecido cuando pasó a negociarse directamente con la primera ministra Theresa May. «Incluso lo han reforzado con referencias al tratado de la Unión», añadía a renglón seguido el responsable político. Existiría, por tanto, un texto pactado con el resto de socios del club y el Ejecutivo comunitario. «Con los 27 no tendríamos que seguir negociando porque estamos todos de acuerdo», precisó.

La clave

La clave para desactivar el conflicto se sitúa ahora, por tanto, en la «promesa» de Londres. «El Gobierno británico estaría dispuesto, dice Aguiriano, a declarar que comparten la interpretación que hacemos los 27 y la Comisión» del artículo 184. «Estamos esperando ver por escrito esa declaración».

El texto que se habría comprometido a difundir Londres compartiendo «las consecuencias potenciales y el ámbito de interpretación» del mencionado artículo -el que habla en términos generales de la relación futura UE-Reino Unido- permitiría 'leer' esa prioridad de España en todo lo que atañe a Gibraltar, por su condición de colonia, una vez se consuma el divorcio de Reino Unido de la UE. «Hemos exigido que se publique antes» de la cumbre extraordinaria.

El Gobierno español entiende que ese texto de compromiso tendría tanto valor jurídico como político. Respecto a lo primero, Aguiriano lo justificó en los siguientes términos: «Cualquier ciudadano británico que esté de acuerdo con nosotros, si el Gobierno viola sus propias declaraciones formales, puede ir a los tribunales». Y políticamente, añadió el secretario de Estado «el valor es indudable». Ese aun cuando pasadas las 14.00 horas todavía no había visto el contenido de la declaración. Por ello subrayó que las negociaciones siguen abiertas y en la misma que hasta ahora «entre instituciones y con Reino Unido y a todos los niveles. Con los 27 no, porque estamos todos de acuerdo». ¿Se modificará el Acuerdo de Salida o la declaración política? Todo apunta a que no.