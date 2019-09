Esquerra empuja a Podemos a abandonar los conceptos «testoterónicos» en pro del desbloqueo Gabriel Rufián comparece en el Congreso. / Chema Moya / EFE Rufián se reafirma en que su grupo parlamentario no bloqueará la investidura y fija como prioridad evitar la repetición de las elecciones NURIA VEGA Madrid Miércoles, 4 septiembre 2019, 13:19

No es inusual que la clase política recurra al lenguaje emocional para sostener sus posicionamientos. Pero este miércoles Esquerra ha abogado por que Podemos abandone los «conceptos muy testosterónicos» para facilitar el acuerdo que desbloquee la investidura y ha animado a desterrar del debate público términos como «gratis», «ceder» o «chantaje». «A Pablo Iglesias le humillan porque no tiene ministerio -ha censurado Gabriel Rufián-. Es curioso. Si nosotros estamos dando una oportunidad a la palabra y la política, la pregunta es por qué ellos no».

La intervención del portavoz de Esquerra en el Congreso tras el encuentro con los representantes del PSOE José Luis Ábalos y AdrianaLastra se traduce en un mensaje de presión a Pablo Iglesias, con quien a día de hoy los republicanos no mantienen interlocución directa. Si bien Rufián no ha querido inclinar la balanza de la culpa ni ha descartado la conveniencia de un Gobierno de coalición, sí ha preguntado a Podemos por qué es absolutamente necesario entrar en el Ejecutivo, sobre todo si el «coste» de mantener esa condición es llevar a la ciudadanía a una nueva cita electoral.

Desde Esquerra advierten a la izquierda de los riesgos de que en unas elecciones PP, Ciudadanos y Vox sumen fuerzas para obtener una mayor representación -es, apuntan, «una ruleta rusa»- y recuerdan a Podemos que también desde fuera se pueden condicionar las políticas del Gobierno. En todo caso, Rufián tampoco libera a los socialistas de su cuota de responsabilidad y advierte de que el electorado meterá a todos los partidos en el mismo «saco» si se ve obligado a votar de nuevo sean cuales sean los cálculos de los «sabios de la demoscopia» que aconsejan en los despachos.

En cuanto a la posición de su grupo parlamentario: «Por Esquerra no será». Aunque no Rufián no ha confirmado en concreto la abstención de los suyos en una hipotética investidura, sí ha dejado claro que no bloquearán la elección del presidente. A día de hoy se ven como en julio, sin grandes avances. Y ya entonces los republicanos dejaron atrás el no en la segunda votación a Pedro Sánchez.

En todo caso, Esquerra no comparte la totalidad del documento que ayer prensentó Sánchez como base de un programa de gobierno. El apartado que descarta un referéndum de autodeterminación en Cataluña es «nefasto», a juicio de Rufián, e «innecesario». Aunque, en principio, su inclusión en el texto no cierra la puerta de su formación para una investidura.