Puigdemont y Comín ya pueden entrar en el Parlamento Europeo

Salvador Arroyo Bruselas Jueves, 19 de diciembre 2019, 14:16 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

Carles Puigdemont y Toni Comin ya pueden entrar en el Parlamento Europeo. La prohibición de acceso a las instalaciones del legislativo que se articuló nada más activarse las órdenes de arresto y entrega (euroórdenes) se ha levantado este jueves, apenas unas horas después de hacerse pública la sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras desde Luxemburgo. No implica que hayan sido reconocidos como eurodiputados (algo que queda supeditado a las conclusiones de un informe en el que aún trabajan los servicios jurídicos de la Eurocámara). Pero sí es una primera señal favorable a los dos políticos independentistas, que llevan más de dos años huídos en Bélgica.

La entrada al recinto se vetó por la condición de «inviolabilidad» del mismo, espacio soberano en el que ni siquiera puede entrar la policía belga. Esa circunstancia es la llevó al anterior presidente de la Eurocámara, Antonio Tallani, y al actual David Sassoli, a prohibirles el acceso ante un problema de seguridad basado en el supuesto de que la justicia belga pudiera en un momento dado decretar la extradición y no se les pudiera detener dentro del edificio.

Puigdemont, durante una comparecencia en la delegación de Cataluña en Bruselas, ha subrayado su intención de recoger las acreditaciones como eurodiputados si el citado informe encargado por el presidente socialista Sassoli, así lo determina. «Lo haremos porque se trata de derechos fundamentales», ha asegurado el prófugo. El informe podría resolverse en las próximas horas. «No deberíamos malgastar ni un solo minuto, hace seis meses que deberíamos haber estado allí».

El expresident catalán, de hecho, ya se ve sentado en el hemiciclo. Asegura que se sentiría «cómodo» integrado con la familia política de los Verdes, aunque su entorno también habría contactado con el Grupo Confederal de Izquierda Unitaria (GUE) en el que se integran los eurodiputados de Unidas Podemos e Izquierda Unida. «Los Verdes son nuestra primera opción». Aunque también dijo estar preparado para otro escenario, que la justicia española articulase un suplicatorio para requerir la suspensión de la inmunidad. «Déjenme disfrutar de este momento. Vamos a ir paso a paso», ha asegurado.

Puigdemont se ha congratulado por la declaración que el presidente de la Eurocámara, el socialista italiano Sassoli, efectuó apenas media hora después de darse a conocer la sentencia sobre le inmunidad de Junqueras. «Ha contribuido a reforzar la imagen del Parlamento Europeo. «Si la actitud de Sassoli la hubiera tenido su antecesor (el popular Antonio Tajani), probablemente este conflicto estaría en vías de resolución. No he rechazado nunca el contacto con nadie y he esperado durante dos años a que alguien tuviera interés en preguntarme sobre las razones de nuestras demandas…. Pero eso nunca ha pasado».

En relación con la condena del Tribunal Superior de Justicia a Quim Torra, envalentonado y haciendo su propia lectura del fallo del TJUE, ha asegurado que «sería bastante grave tener inhabilitado a un presidente por una pancarta donde se pide la libertad de aquel que la justicia europea (en alusión a Oriol Junqueras) dice que no debería de estar encarcelado».

Si el pasado lunes negó que tuviese intención de acudir a la localidad francesa de Perpiñán, considerada la Cataluña del norte por los independentistas, en esta ocasión si ha planteado que le gustaría acudir, pero que no tiene intención de instalarse allí. «No voy a mudarme allí, ni tengo alquilado nada allí, pero tengo ganas de ir». Aseguró haber contactado con la secretaria general de ERC, Marta Rovira

En su intervención inicial, leída en catalán, castellano e inglés, antes de responder a las preguntas de los periodistas, ha reclamado la libertad de Oriol Junqueras, de quien ha dicho «está secuestrado» por la justicia española. Contra ella no ha dudado en cargar una vez más. En esta ocasión más envalentonado si cabe. Reproche a su «mala praxis en el proceso y condena» de los políticos catalanes y exigencia de anulación «inmediata» de la sentencia contra los políticos secesionistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La decisión sobre la inmunidad del líder de ERC la utilizó también como argumento para arremeter contra el anterior presidente del Parlamento Europeo, el popular Antonio Tajani, que, aseguró, «se rindió de manera inaceptable y vergonzosa a los intereses políticos y partidistas del Estado español». Y no dudó en considerar que el fallo de la Alta Corte de Luxemburgo tiene un efecto que supera los intereses de los políticos independentistas y de los electores que eligieron a Junqueras, a él mismo y a Comín como eurodiputados. El fallo del TJUE «es la alegría de millones y millones de ciudadanos europeos que habrían sufrido las consecuencias de una regresión democrática tan grave como la que pretendía España y había asumido el anterior Parlamento Europeo». La victoria de la «exigencia», añadió se ha impuesto frente a la «voracidad de algunos Estados están poniendo en peligro» (derechos y libertades).

El prófugo, sobre el que pesa una euroorden de arresto y entrega por los delitos de sedición y malversación, pidió reflexión y autocrítica a Madrid y a las instituciones comunitarias -con la mira apuntando hacia el Ejecutivo de Bruselas- reprochó «dos años de silencio vergonzoso». Es momento, añadió de que «asuman su responsabilidad en la búsqueda de una solución negociada al conflicto catalán». «Se abren nuevas oportunidades políticas», remarcó en ese afán de internacionalizar un conflicto que «es europeo y debe resolverse resolverse en el marco de Europa».