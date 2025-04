La expareja de Koldo acude con la cara tapada a su comparecencia en el Senado y se niega a declarar

La Comisión de investigación sobre el caso Koldo afrontaba hoy un nuevo capítulo con la declaración de Patricia Úriz. La que fuese pareja de Koldo, ... que ha aparecido totalmente tapada para evitar que trascienda su imagen, se ha acogido a su derecho a no declarar a pesar de la insistencia de los portavoces del resto de grupos parlamentarios, que la han interrogado acerca de su papel en la trama a la que da nombre el exasesor de José Luis Ábalos.

«Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada», ha señalado.

La cita se ha tenido que postergar hasta diez minutos al principio debido a las quejas de los allí presentes por ir Uriz ataviada para evitar ser reconocida. El presidente de la comisión, tras consultar a la letrada, ha informado a los portavoces que la sesión se debería desarrollar sin obligar a la expareja de Koldo a quitarse nada de lo que llevaba puesto -Vox ha llegado a exhibir sus dudas de que realmente fuese la mujer de Koldo-.

No obstante, y ante las reiteradas quejas de los intervinientes, sí se ha visto obligado a solicitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en una de las salas cercanas a donde se estaba celebrando la sesión. Lo cierto es que Uriz ha permanecido impasible ante todas las preguntas. No ha hecho amago de responder ni a una sola de ellas. Tampoco ha atendido las peticiones para descubrir su rostro.

Distintos senadores de la oposición al Gobierno, como Mar Caballero (UPN) y Ángel Gordillo (Vox), han expresado su malestar por asistir a esta «mascarada» e incluso han hablado de una presunta «irregularidad» puesto que en la sala de la comparecencia, donde ha estado acompañada de su abogada, no se le ha llegado a pedir el DNI hasta 50 minutos del inicio de la sesión.