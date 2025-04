Vox facilita la presidencia del PSOE en la comisión de reconstrucción de Madrid

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 1 de julio 2020, 13:32 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

La constitución de la comisión de reconstrucción en la Asamblea de Madrid ha comenzado con bronca. Será finalmente el PSOE y no Ciudadanos quien presida este organismo llamado a aunar esfuerzos para la reactivación de la actividad económica y social de la Comunidad tras la Covid-19. El voto en blanco de Vox ha sido decisivo este miércoles para entregar a la izquierda el control de la mesa de esta comisión en la que los socialistas tendrán la presidencia, los liberales la vicepresidencia y Más Madrid ostentará la secretaría.

La formación de Rocío Monasterio ya había anunciado su intención de no apoyar el «teatro del tricentrito» porque no quiere «ser cómplice de esta 'Comisión de exculpación' que, como en el Congreso, tiene de antemano las conclusiones definidas con el fin de exculpar responsabilidades entre gobiernos. «Con el PSOE de Sánchez no tengo nada que reconstruir», insistía este martes la portavoz de Vox, al considerar que es el partido que les ha llevado a esta «gestión negligente».

«Hace una semana, Monasterio dijo que con la izquierda no se podía ni hablar», ha recordado en Twitter el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra. «Hoy -ha remarcado- no ha pestañeado para darle al PSOE la presidencia de la comisión de la reconstrucción. Los abanderados de la pureza, ante el espejo».

La propia Monasterio dijo a finales de mayo que le «haría ilusión» presidir la comisión e incluso ironizó con ejercer de «árbitro» entre los dos socios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y «suavizar sus enfrentamientos». Constituida la comisión, que se volverá a reunir el próximo miércoles para cerrar el listado de comparecientes, Vox ha confirmado que sus dos diputados sólo acudirán como comparecientes.