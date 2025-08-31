Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno de eludir sus responsabilidades en la gestión de tragedias como ... los incendios de este verano o la dana de Valencia. «Con Pedro Sánchez, la culpa de lo que pasa en España es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo», ha asegurado este domingo el líder popular en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade.

Acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y por el de Andalucía, Juanma Moreno, en su ya tradicional acto de apertura del curso político en Galicia, Feijóo ha asegurado que al Ejecutivo de Sánchez le quedan «meses» y que está «en tiempo de descuento». «No tenemos la capacidad de elegir el cuándo, pero sí el cómo. Este Gobierno es el pasado, nosotros somos el futuro», ha apuntado, en un mensaje a sus bases para activar la maquinaria electoral del partido ante un posible adelanto electoral.

En el interior de un bosque verde, en contraste con las más de 360.000 hectáreas quemadas en toda España en agosto, y en una mañana fría y húmeda, las condiciones climatológicas que han ayudado a extinguir los fuegos, Feijóo ha querido confrontar las políticas de las autonomías gobernadas por el PP en esta crisis medioambiental con la «falta de solvencia» de un Gobierno central que «se cree que saben más de montes en el Paseo de la Castellana que en los pueblos».

«Hace falta un presidente más preocupado por que se pierdan los montes que por perder el relato, un presidente al que no le resbalen los problemas, sino que se comprometa con liderazgo y decisión», ha indicado Feijóo, que ha desdeñado de nuevo la propuesta de pacto de Estado sobre el cambio climático ofrecida por Sánchez. «Hay que tener humildad. ¿De qué pacto de Estado nos habla? ¿De la política exterior? ¿De la política de Defensa? ¿Cómo son capaces de pedir un pacto de Estado si no pueden ni aprobar los Presupuestos?», ha señalado.

«España no es un Estado fallido, pero tiene un Gobierno central fallido», ha expresado Feijóo, que ha asegurado que las comunidades autónomas «se han coordinado sin tener a nadie que las coordinase». «Cuando sea presidente, ocurra lo que ocurra en cualquier lugar de España y le ocurra lo que le ocurra a cualquier español, será mi competencia porque un presidente del Gobierno se debe a toda España y a todos los españoles. Los recursos del Estado no están para ser mendigados, sino que deben estar a disposición de todos», ha señalado.

El presidente del PP ha repasado los acontecimientos políticos de la última semana, que, a su juicio, han vuelto a mostrar la debilidad del Gobierno. «Hemos visto cómo un independentista condenado por terrorismo, Otegi, se ha reunido con un independentista condenado por sedición, Junqueras, para mostrar su apoyo a Sánchez. Hemos visto un asesinato en un edificio okupado en Cataluña. Y hemos visto cómo la inmigración irregular se desborda sin que el Gobierno tenga política migratoria», ha indicado. «Y mientras tanto, ¿qué ha hecho el presidente del Gobierno? Seguir de vacaciones, eso sí, con muchos escoltas, porque no puede ni salir a la calle», ha subrayado Feijóo, que considera que el Ejecutivo comienza el curso político «peor que como lo terminó».

Sobre la inmigración, que ya se ha convertido en uno de los ejes de su discurso, Feijóo ha mantenido la posición de dureza mostrada durante los últimos meses y ha rechazado que el Gobierno amenace a las comunidades autónomas con enviar a la Policía para que cumplan el decreto ley de traslado de menores inmigrantes desde Canarias. «Donde tiene que mandar a la Policía es a la frontera para garantizar la seguridad de los ciudadanos», ha señalado.

Frente a un panorama de «corruptelas y escándalos», el presidente del PP se ha comprometido a «limpiar el buen nombre de la política» si llega al Gobierno porque «no es verdad que todos los políticos sean como Sánchez». Ha reiterado su propuesta de «derogar todas las leyes sectarias de este Gobierno», una propuesta que se concretará en septiembre, y ha avanzado que no gestionará «los escombros del sanchismo», sino que sentará «las bases de un país que funcione y de una España que recuperará su lugar en el mundo».

Entre sus promesas, ha adelantado que si no consigue aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, convocará elecciones, y sobre su visión del país, ha indicado que España «no puede ser una competición de egoísmos». «Nuestro país ha funcionado durante 500 años y funcionará durante 500 más», ha aseverado.