El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo (dcha.), junto a Moreno (izda.) y Rueda, en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade. EFE

Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»

El líder popular ve al Ejecutivo «en el tiempo de descuento» durante su inauguración del curso político en Galicia: «Ellos son el pasado, nosotros, el futuro»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:20

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno de eludir sus responsabilidades en la gestión de tragedias como ... los incendios de este verano o la dana de Valencia. «Con Pedro Sánchez, la culpa de lo que pasa en España es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo», ha asegurado este domingo el líder popular en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  4. 4

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  10. 10

    El Tartiere volvió a rugir de alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»

Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»