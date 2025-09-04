El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Feijóo, el pasado lunes, en Aranjuez. EP

Feijóo afirma que es un error «someter al Rey» a inaugurar el año judicial con Sánchez y el fiscal general

«No lo avalaré con mi presencia», asegura que el presidente del PP

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:25

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, justificó este jueves su ausencia en el acto de apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana, con ... el argumento de que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que «mancha» el acto «atacando a jueces» y con «un fiscal procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga».

