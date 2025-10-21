La 'fontanera' de Ferraz: «Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales»
La Fiscalía certifica que Leire Díez hablaba «en nombre de altas instancias del Estado»
Martes, 21 de octubre 2025, 15:32
La Fiscalía cierra filas con el titular de Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, y pide investigar a fondo a Leire Díez, más ... conocida como la 'fontanera' de Ferraz, por cohecho y tráfico de influencias al considerar que hay pruebas suficientes de que la exmilitante socialista maniobró a principios de este 2025 para tratar de «denigrar» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –el departamento que investiga los casos más peliagudos para el PSOE en la actualidad- y a la cúpula de Anticorrupción.
Así consta en uno de los múltiples escritos remitidos a Zamarriego por el fiscal del caso, Juan Pablo Nieto Mengotti, en los que apoya la imputación de Díez y que constan en los 133 documentos sobre los que el juzgado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones y a los que ha tenido acceso este periódico.
