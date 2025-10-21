El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado EFE

La 'fontanera' de Ferraz: «Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales»

La Fiscalía certifica que Leire Díez hablaba «en nombre de altas instancias del Estado»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 15:32

Comenta

La Fiscalía cierra filas con el titular de Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, y pide investigar a fondo a Leire Díez, más ... conocida como la 'fontanera' de Ferraz, por cohecho y tráfico de influencias al considerar que hay pruebas suficientes de que la exmilitante socialista maniobró a principios de este 2025 para tratar de «denigrar» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –el departamento que investiga los casos más peliagudos para el PSOE en la actualidad- y a la cúpula de Anticorrupción.

