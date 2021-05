La Fiscalía rebaja a 5.500 euros los gastos personales que cree que Álvarez-Cascos cargó a Foro El partido había denunciado a su fundador por 400.000 euros. El Ministerio Público ve base para ir a juicio RAMÓN MUÑIZ Jueves, 27 mayo 2021, 15:01

Novedades en la investigación judicial abierta sobre los gastos que Francisco Álvarez-Cascos cargó al partido que fundó, Foro Asturias. La formación había denunciado al exministro al considerar que 230.000 euros eran «gastos injustificados», suma a la que luego hizo una ampliación por 170.000 euros más que el partido abonó por el alquiler de un inmueble en Madrid. Oídas las partes y revisada la documentación, la Fiscalía ha presentado un informe considerando que la mayoría de esos desembolsos «están justificados y relacionados con la actividad profesional del investigado». Solo excluye facturas que totalizan 5.550,51 euros, pasadas entre 2011 y 2017, y que a su juicio suponen indicios suficientes para «la formalización de la correspondiente acusación por un delito continuado de apropiación indebida» llegado el momento procesal oportuno. Por ese motivo solicita cerrar la fase de instrucción y pasar a la procedimiento abreviado, preparatorio del juicio.

Según confirma la Fiscalía, el 9 de febrero pasado ya presentó un primer informe advirtiendo de la legalidad de la mayor parte de los gastos denunciados. Entonces consideró que «ciertas conductas del investigado no constituían apropiación de dinero ajeno, entre ellas, el cobro de su salario, el cobro por conferencias, los gastos de conductor, vehículo, secretaría personal, préstamo personal recibido (y devuelto), alquiler de un centro de negocios en Madrid para el partido o numerosos gastos que aparentemente se podían clasificar como de carácter personal pero que aparecían relacionados con su actividad política».

La misma explicación no la hace extensiva el Ministerio Público para las facturas que suman 5.550,51 euros a lo largo de seis años, entre las que incluye los gastos de procurador por dos procedimientos no relacionados con Foro, el alojamiento en un hotel de un familiar, cuatro billetes de AVE para los hijos, cinco entradas para un evento deportivo y cuatro de museos, además de la compra de mobiliario para una habitación, entre otros recibos. La Fiscalía entiende que Álvarez-Cascos pasó las facturas «sirviéndose de su condición de presidente y posteriormente secretario general de FAC, y de la existencia de un insuficiente sistema de control de gastos en el partido». Las explicaciones ofrecidas por el investigado sobre estos gastos no las entiende suficientes. Según el comunicado del Ministerio Público aunque «puedan considerarse gastos residuales en comparación con el global de gastos que le se atribuían inicialmente no los convierte en lógicos, aceptables e ínsitos a la actividad política».