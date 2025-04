La Fiscalía se opone a que Urdangarin amplíe su voluntariado

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Jueves, 12 de diciembre 2019, 13:01 Comenta Compartir

La Fiscalía se ha opuesto a que Iñaki Urdangrin amplíe sus días de voluntariado en el centro para grandes discapacitados Don Orione. El Ministerio Público ha pedido al juez de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León, Florencio de Marcos, que rechace la petición que el cuñado del Rey hizo el pasado 21 de noviembre en la que solicitaba acudir al establecimiento asistencial de Pozuelo de Alarcón (Madrid) tres días a la semana durante ocho horas cada jornada.

En su momento, el Ministerio Público ya se opuso al que el marido de la infanta Cristina comenzara el voluntariado en Don Orione, centro al que, en la actualidad, acude, procedente de la prisión de Brieva, dos días a la semana (martes y jueves) para ayudar en labores terapéuticas de los internos.

La Fiscalía, en línea de lo que ha sostenido desde el inicio, arguye que Urdangarin no debería hacer voluntariado en aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, al entender que estas salidas no aportan nada para su reinserción y no suponen un «programa de tratamiento» como tal.

Igualmente, el Ministerio Público ha sostenido siempre que no cree que el cuñado de Felipe VI esté sometido a un régimen de aislamiento impuesto de modo forzoso por la administración penitenciaria, ya que ingresó voluntariamente en el centro penitenciario de Ávila con «conciencia plena» de las condiciones en las que se va a desarrollar el cumplimiento de la condena.

A la espera de permiso

Según han explicado fuentes penitenciarias, Urdangarin hizo la petición de ampliar su voluntariado de forma simultánea a la solicitud de que se le conceda su primer permiso penitenciario estas navidades, después de que el pasado 28 de noviembre cumpliera el cuarto de su condena. El pasado viernes, a Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva autorizo que el marido de Cristina de Borbón disfrute durante las fiestas navideñas de cuatro días en su primer permiso ordinario.

El juez de Vigilancia Penitenciaria tiene ahora que ratificar esta respuesta favorable del centro penitenciario, aunque nadie en Brieva duda que el magistrado confirmará la decisión de Instituciones Penitenciarias, habida cuenta el comportamiento «ejemplar» que el cuñado de Felipe VI mantiene en la cárcel. La propia Fiscalía, contraria al voluntariado en Don Orione, sin embargo sí que ha informado a favor de este primer permiso.