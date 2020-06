Foro busca la fórmula para sacar a Leal del grupo parlamentario tras su expulsión del partido Pedro Leal, interviniendo en la Junta General. pablo lorenzana El reglamento de la Junta no recoge el procedimiento a seguir y el sector oficial teme nuevas demandas ANA MORIYÓN Sábado, 13 junio 2020, 03:18

Foro Asturias busca la fórmula para que el diputado Pedro Leal, expulsado ya hace quince días del partido por el equipo que lidera Carmen Moriyón, deje de representar a esta formación en la Junta General. El diputado crítico, alineado al sector de Francisco Álvarez-Cascos, no da por buenas las decisiones de la actual Comisión Directiva al considerar ilegal su constitución y, por lo tanto, continúa ejerciendo su labor parlamentaria en la Cámara asturiana como miembro del grupo de Foro y, según dice, ajeno a este tipo de polémicas. «Yo estoy centrado en lo importante y he realizado una intervención muy interesante en la Comisión de Educación», dijo ayer preguntado por esta cuestión.

El proceso de expulsión de Leal comenzó ya el pasado mes de enero, a raíz de que el partido se rompiera en dos. La nueva dirección abrió un expediente disciplinario al entonces vicesecretario de Coordinación Institucional por sus «continuas faltas de respeto» hacia la presidenta y el secretario general y también diputado, Adrián Pumares, así como por romper la disciplina de voto en el debate presupuestario (luego lo haría en más ocasiones). Su expulsión se hizo efectiva hace quince días, después de que el informe del Comité de Garantías Estatutarias fuera ratificado por la Comisión Directiva. Sin embargo, a efectos prácticos poco ha cambiado desde entonces. Leal mantiene sus responsabilidades y funciones como diputado de Foro y no está dispuesto a renunciar a las siglas, ni tampoco al acta.

Como consecuencia de su postura, es el partido quien debe tomar la iniciativa para que la expulsión de Leal se regularice también en la Junta, pero el hecho de que el reglamento de la Cámara no recoja expresamente el procedimiento a seguir ante una situación así está complicando o, al menos, retrasando todo el proceso. Desde Foro temen que un paso mal dado pueda suponer una nueva demanda del sector crítico, y no quieren correr riesgos. Y, aunque mantienen conversaciones con los servicios jurídicos de la Junta, aún no han realizado ningún movimiento oficial en este sentido. Leal, mientras tanto, mantiene su actividad con total normalidad y ayer mismo participó como diputado de Foro en la comisión de Educación.

Al grupo mixto

La dirección que lidera Moriyón espera regularizar esta situación en cuestión de días, si bien la salida de Leal del grupo parlamentario tendrá consecuencias para ambas partes. Al tratarse de un grupo de solo dos diputados y deshacerse por completo –el reglamento de la Junta contemplaba grupos de tres, pero fue modificado a principios de esta legislatura para permitir también grupos de dos– ambos diputados (Adrián Pumares por parte de Foro y Pedro Leal, sin estar adscrito a ninguna formación) pasarán a formar parte del grupo mixto. Esto supone una importante reducción en sus asignaciones económicas, que deberán repartirse, así como los turnos de intervención.

Carmen Moriyón enmarcó las consecuencias económicas que para el partido supondrá la expulsión de Leal dentro de un ejercicio de «decencia política» y fuentes del partido confían en que las reducciones en cuanto a presencia en la Junta y tiempos de intervención para Foro sean mínimas. El reglamento de la Cámara asturiana recoge que «solo podrán ser designados portavoces del grupo mixto diputados que, en el momento de la designación, pertenezcan a formaciones políticas que se hayan enfrentado ante el electorado» y, por lo tanto, según defiende el sector oficial del partido, «Adrián Pumares sería el único que podría ejercer como tal en los plenos y en las comisiones». Únicamente, aseguran estas mismas fuentes, el partido estaría obligado a ceder la portavocía a Pedro Leal como miembro del grupo mixto en una de las catorce comisiones constituidas en la Junta General en estos momentos.